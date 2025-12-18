Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp postavio je ploče ispod portreta bivših predsednika u Beloj kući, koristeći ih da vređa i iznosi neutemeljene tvrdnje o nekima od svojih prethodnika, uključujućiDžoa Bajdena i Baraka Obamu, što je najnovije u nizu kontroverznih promena u Beloj kući tokom Trampovog mandata.

Ploče, za koje je Bela kuća saopštila da je mnoge od njih Tramp lično napisao, deo su onoga što je on nazvao "Predsednička staza slavnih" - galerije portreta duž kolonade Zapadnog krila i opisuju mandate bivših vrhovnih komandanta na izrazito politički način.

1/5 Vidi galeriju Tramp okačio natpise ispod portreta bivših predsednika u Beloj kući. Sve ih je ocrnio i svašta im je napisao. Na udaru posebno Džo Bajden, Barak Obama i Bil i Hilari Klinton. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP

Najviše negativnih ocena na račun Bajdena



Natpisi na pločama stilski podsećaju na predsednikove objave na društvenim mrežama, sa povremenim velikim slovima i interpunkcijom - uključujući mnoštvo uzvičnika.

Ispod Bajdenovog portreta, koji je predstavljen samo njegovim potpisom ispisanim predsedničkim penkalom, navode se tvrdnje poput:

- Uspavani Džo Bajden je bio najgori predsednik u američkoj istoriji - uz dodatak da je na funkciju stupio "kao rezultat najkorumpiranijih izbora ikada viđenih u Sjedinjenim Državama" i da je "Bajden nadgledao niz neviđenih katastrofa koje su našu naciju dovele na ivicu uništenja".

1/4 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Printscreen/Politico, Julia Demaree Nikhinson/AP, Jacquelyn Martin/AP

Napadi na Bajdenovu politiku i mentalno stanje



Tramp je takođe napao Bajdena zbog njegovih ekonomskih rezultata, klimatske, imigracione i spoljne politike, uključujući povlačenje iz Avganistana (nazvavši ga "jednim od najponižavajućih događaja u američkoj istoriji").

Takođe je naveo da je, zbog Bajdenove "slabosti", Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu i da su "teroristi Hamasa pokrenuli gnusni napad 7. oktobra na Izrael". Ploča pominje i ono što Tramp naziva Bajdenovim "teškim mentalnim padom".

1/8 Vidi galeriju Džo Bajden održao poslednje predsedničko obraćanje iz Bele kuće Foto: AP Mandel Ngan, EPA Mandel Ngan Pool

Loše reči i o Baraku Obami



Ispod Obaminog portreta Tramp je napisao: "Barak Husein Obama bio je prvi crni predsednik, organizator zajednice, senator iz Ilinoisa u jednom mandatu i jedna od najrazornijih političkih figura u američkoj istoriji."

Obamina ploča završava se dodatnim netačnim tvrdnjama da je "špijunirao predsedničku kampanju Donalda Trampa 2016. godine i predsedavao stvaranjem prevare "Rusija, Rusija, Rusija", u okviru najgoreg političkog skandala u američkoj istoriji".

1/10 Vidi galeriju Mišel Obama i Barak Obama Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia, MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia, Profimedia

Dva pominjanja Hilari Klinton



Ploče sadrže i dva pominjanja Hilari Klinton, bivše državne sekretarke i demokratske kandidatkinje na izborima 2016. koja je izgubila od Trampa.

Ispod Obaminog portreta piše da je Hilari Klinton bila njegov "ručno izabrani naslednik", uz napomenu da je potom "izgubila predsedništvo od Donalda Trampa".

Ispod portreta Bila Klintona stoji da je "supruga predsednika Klintona, Hilari, izgubila predsedništvo od predsednika Donalda Trampa".

1/7 Vidi galeriju Bivši američki predsednik Bil Klinton sa velikim flasterom na nosu dočekao ćerku Čelsi na cilju njujoškog maratona Foto: SARAH YENESEL/EPA, Angelina Katsanis/FR172095 AP

Reakcije i saopštenje Bele kuće



Obama nije imao komentar povodom ploče. ABC News nije odmah dobio odgovore od Bajdena i Klintonovih. Mnoge ploče "napisao je direktno sam predsednik", navela je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit u saopštenju o novom dekoru.

- Ploče su elokventno napisani opisi svakog predsednika i nasleđa koje su ostavili. Kao student istorije, mnoge je napisao direktno sam predsednik - navela je Levit.

1/4 Vidi galeriju Donald Tramp, intervju za "Politiko" Foto: Printscreen/Politico

Šta su novine u Beloj kući?



Tramp je ove bronzane ploče najavio tokom intervjua za Foks njuz sa Loren Ingram u novembru, rekavši da će svaka opisivati šta je dotični bivši predsednik radio tokom svog mandata.

Pored izmena na kolonadi, Tramp je promenio i izgled Bele kuće tako što je popločao Ružičnjak, renovirao Palm Room Bele kuće koji je prvobitno dizajnirala bivša prva dama Džeki Kenedi i povezao prednji deo Bele kuće sa Ružičnjakom pozadi i redizajnirao Ovalni kabinet. Dodao je statue oko Ružičnjaka, kao i obilje zlatnih detalja i dekoracija u Ovalnom kabinetu.

1/6 Vidi galeriju Gola Džeki Kenedi na plaži Foto: Settimio Garritano supplied by PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

