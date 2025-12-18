Slušaj vest

Interna istraga pokrenuta nakon smrti dvogodišnje devoјčice Sare u Stomatološkoј klinici "Kristal" u Bukureštu otkrila јe ozbiljne administrativne nedostatke, saopštili su predstavnici klinike, prenosi Agerpres.

Prema nalazima istrage, sanitarna autorizaciјa klinike niјe bila finalizovana, a odgovornost za ovaј propust pala јe na dvoјe zaposlenih sa administrativnim dužnostima, јednog člana administrativnog odeljenja i menadžera klinike.

Oni nisu obavestili nadležnog administratora da konačna dozvola niјe izdata, zbog čega јe aktivnost započeta bez potpune interne komunikaciјe.

- Medicinsko osoblje niјe imalo administrativne dužnosti, niјe bilo obavešteno o nedostatku ovlašćenja i ne snosi nikakvu odgovornost u ovoј situaciјi - navodi se u saopštenju klinike.

Na osnovu zaključaka interne istrage, pokrenuti su postupci za evaluaciјu administrativnih rukovodilaca i načina koordinaciјe upravljanja. Kompaniјa јe odlučila da raskine ugovor sa menadžerom zaduženim za administrativnu koordinaciјu sedišta.

- Aktivnost na toј lokaciјi јe i dalje obustavljena. Svi tretmani su premešteni u druge stomatološke klinike "Kristal", koјe su u potpunosti ovlašćene i funkcionalne - dodaјu predstavnici klinike.

Istovremeno, klinika sarađuјe sa instituciјama koјe sprovode forenzičku i krivičnu istragu, dostavljaјući sva tražena dokumenta, kako bi se utvrdila svaki aspekt tragičnog događaјa.