"AKO KAŽU DA SKAČEMO, DA SKAČEMO SVI" Vri na samitu EU o davanju ruske zamrznute imovine Ukrajini "ILI PARE DANAS ILI KRV SUTRA" (FOTO, VIDEO)
U Briselu se ordržava dvodnevni samit Evropske unije na kojem je glavno pitanje finansiranje odbrane Ukrajine iz ruskih zamrznutih sredstava u iznosu od 210 milijardi evra.
Mađarska i Slovačka su najavile da će glasati protiv ove odluke, Italija je skeptična kao i Belgija u kojoj se nalazi veliki deo ovih ruskih sredstava, a nemački kancelar Fridrih Merc se uoči samita obratio Bundestagu i poručio da su šanse "fifti-fifti".
Merc "ne vidi bolju opciju" od reparacionog zajma Ukrajini
Nemački kancelar Fridrih Merc podržao je reparacioni zajam za Ukrajinu, poručivši da u ovom trenutku "ne vidi bolju opciju".
Uoči samita EU Merc je uvažio zabrinutost Belgije zbog mogućih pravnih rizika i rekao da se nada da će članice Unije uspeti zajednički da ih reše.
- Moramo time da se pozabavimo zajedno kako bismo Rusiji poslali signal snage i odlučnosti - kazao je Merc.
Belgijski premijer: Ako skačemo, da skačemo svi
Belgijski premijer Bart De Vever izjavio je jutros u belgijskom parlamentu da njegova zemlja i dalje ima ozbiljne rezerve prema planu reparacionog zajma za Ukrajinu ako bi Belgija ostala izložena mogućim pravnim tužbama Rusije.
Poručio je da Brisel traži čvrste garancije da će takvi rizici biti podeljeni među svim državama članicama EU.
- Treba nam padobran prije nego što skočimo. Ako se od nas traži da skočimo, onda skačemo svi zajedno - rekao je De Vever.
On je dodao je da se stvari mogu promeniti u poslednjem trenutku, ali da u predloženom tekstu i dalje postoje otvorena pitanja koja zahtevaju dodatni rad.
De Vever je naglasio da se spor ne vodi oko toga treba li finansirati Ukrajinu.
Zelenski stigao
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u zgradu Evropskog saveta u Briselu, gde se održava samit EU.
On je pre dolaska u Brisel ponovio ranije izneti stav da Ukrajina nije spremna da odustane od Donbasa, a da Rusija želi ceo taj region, dok SAD traže kompromis.
Ficov avion imao nesreću u Briselu
Avion Vazduhoplovne službe Ministarstva unutrašnjih poslova Slovačke, kojim je premijer Robert Fico doputovao sinoć na samit EU–Zapadni Balkan i sastanak Evropskog saveta uoči današnjeg samita o Rusiji i Ukrajini, doživeo je nesreću na aerodromu u Briselu.
Premijer je saopštio da je vozilo sa pokretnim stepenicama udarilo u avion do te mere da on više nije sposoban za let.
- Zahtevan samit u Briselu nije počeo dobro. Automobil sa pokretnim stepenicama udario je naš avion na aerodromu tako da više nije u letnom stanju i moramo da ga ostavimo ovde - rekao je Fico.
Fico je u sredu uveče učestvovao na samitu lidera Evropskog saveta i zemalja Zapadnog Balkana.
Makron optimista: Pronaći ćemo zajedničku poziciju
Francuski predsednik Emanuel Makron poručio je po dolasku na samit EU da je neophodno postići zajednički stav o predlozima vezanim uz Ukrajinu.
On je kazao da je Evropska komisija iznela nekoliko opcija i da su pokrenute važne rasprave o tome kako koristiti zamrznutu rusku imovinu.
- Ono što želim da kažem je da moramo da okupimo sve za stolom. Pronaći ćemo zajedničku poziciju - rekao je Makron i dodao da je uveren da će rešenje o finansiranju Ukrajine biti postignuto zato što među evropskim državama postoji zajednička volja za dogovor.
I šefica diplomatije EU misli da su šanse "50/50"
Kaja Kalas, šefica diplomatije Evropske unije, kazala je novinarima u Briselu da će sporazum o finansiranju Ukrajine biti postignut.
Ona je rekla je da razume pritisak pod kojim se nalazi Belgija, ali je dodala da se EU pozabavila zabrinutošću koju je vlada u Briselu iznela u vezi sa korištenjem zamrznute ruske imovine za takozvani reparacioni zajam.
- Evropska unija ne može sebi da priušti neuspjeh u ovim pregovorima i mora da pokaže snagu - navela je Kalas.
I ona je, kao i nemački kancelar Fridrih Merc, procenila je da su šanse za postizanje dogovora "50/50".
Upad ruskih graničara na teritoriju Estonije
Ruski graničari ušli su na teritoriju Estonije bez dozvole, a incident na reci Narvi objavio je Igor Taro, ministar unutrašnjih poslova zemlje članice EU i NATO.
- Razlog je nepoznat, ali nema pretnje po bezbednost Estonije - dodao je Taro, prenosi estonski javni servis ERR
Nacvodi se da su oko deset časova u sredu 17. decembra estonski graničari, koristeći opremu za nadzor, otkrili nekoliko ruskih graničara na amfibijskom gumenom čamcu (hoverkraftu) na reci Narvi u blizini lukobrana Vasknarva u okrugu Ida-Viru.
Hoverkraft se zaustavio kod kamenog lukobrana, koji se nalazi i na ruskoj i na estonskoj teritoriji na ulazu u Čudsko jezero.
Nakon toga su se trojica graničara iskrcala iz njega, a zatim prošetala pored objekta.
Time su ruski graničari prešli granicu iz Rusije u Estoniju, a zatim se vratili na rusku stranu lukobrana, pokazuje video koji je objavila estonska policija i pogranična služba (PPA).
Ruski graničari su se potom vratili u hoverkraft i otišli natrag na rusku stranu reke.
Okupljanje evropskih lidera pred samit
Orban: Biće dovoljno zemalja za blokiranje predloga
Mađarski premijer Viktor Orban, za kojeg Skaj njuz navodi da je najbliži saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina u Evropi, takođe se obratio medijima po dolasku na samit EU u Briselu.
On je novinarima kazao da misli da je priča o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava "mrtva".
- Biće dovoljno zemalja članica koje će kao manjina blokirati predlog o reperacionom zajmu Ukrajini. EU mora da se kloni rata i radi na postizanju mira - poručio je Orban.
Tusk: Ili pare danas ili krv sutra
Poljski premijer Donald Tusk obratio se novinarima po dolasku na samit u Briselu.
- Mi sada imamo prost izbor - ili pare danas ili krv sutra. Ja tu ne pričam samo o Ukrajini, ja pričam o Evropi. Na nama je da donesemo tu odluku i to samo na nama. Mislim da svi evropski lideri moraju da se konačno pokažu dostojnim važnosti koju nosi ova prilika - kazao je bivši predsednik Evropskog saveta.