Teško naoružana policija privela je sedmoricu muškaraca u jugozapadnom Sidnejunakon što je dobila podatke da se možda planira "nasilni čin".

Policajci u maskirnim uniformama, naoružani automatskim puškama, viđeni su kako u četvrtak popodne opkoljavaju muškarce u blizini ulica Sent Džordž i Kempbel u gradiću Liverpul kod Sidneja.

Presretanje vozila i istraga



Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da su pripadnici taktičkih jedinica reagovali na informacije da je moguće planiranje nasilnog čina, što je dovelo do presretanja dva automobila u okviru istrage.

Svedoci navode da su policijska terenska vozila tokom zaustavljanja udarila u prednji deo belog automobila. Policija je potvrdila da sedmorica muškaraca trenutno sarađuju sa istražiteljima dok se istraga nastavlja.

Slučaj nema veze sa napadom u Bondiju



- U ovom trenutku policija nije utvrdila bilo kakvu povezanost sa aktuelnom policijskom istragom terorističkog napada u Bondiju - navodi se u saopštenju policije.

Snimci prikazuju pripadnike protivterorističkih jedinica u maskirnim uniformama, naoružane dugim cevima, kako hapse i stavljaju lisice muškarcima. Navodi se da je policijski "lend kruzer" udario namerno u beli "hjundai" u kojem su se nalazile tri osobe.

1/21 Vidi galeriju Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju u Australiji. Ima mrtvih i ranjenih. Pucnjava se dogodila tokom obeležavanja jevrejskog praznika Hanuke. Foto: screenshot X

Osumnjičeni su viđeni kako leže na zemlji sa lisicama na rukama nakon što su policajci uspešno presreli vozilo na raskrsnici u gradiću Liverpul.

- Policijska operacija je u toku u Ulici Džordž u Liverpulu. Ne postoji trenutni rizik po zajednicu. Više informacija biće dostupno kasnije danas - saopštila je policija.

Obaveštajni podaci i oprez nakon pucnjave u Bondiju



Lokalni mediji prenose da je policija Novog Južnog Velsa dobila obaveštajne podatke da su osobe planirale da odu na plažu Bondi nakon putovanja iz Melburna. Policija je navela da je hapšenje sprovedeno kao mera opreza u svetlu pucnjave u Bondiju.

1/17 Vidi galeriju Entoni Albaneze, premijer Australije osudio napad u Sidneju u kojem je ubijeno najmanje 12 osoba, a ranjeno više od 60. On je najavio borbu protiv terorizma. Foto: DEAN LEWINS/AAP, Lukas Coch/AAP

Krvavi napad na plaži Bondi



Podsetimo, dvojica napadača otvorila su vatru na čuvenoj sidnejskoj plaži, ubivši 16 ljudi, uključujući desetogodišnju devojčicu. Australijske vlasti su saopštile da su osumnjičeni, otac i sin, bili inspirisani terorističkom organizacijom Islamska država.

Sadžid Akram (50), kojeg je policija ubila na licu mesta, i njegov 24-godišnji sin Navid izveli su najtežu masovnu pucnjavu u novijoj istoriji Australije.

Optužbe protiv preživelog napadača



Navid je u razmeni vatre s policijom zadobio teške povrede, ali se od tada oporavlja. Nakon što se u utorak probudio iz kome, optužen je za 59 krivičnih dela, uključujući 15 tačaka za ubistvo i jednu tačku za izvršenje terorističkog čina.

Među optužbama su i 40 tačaka za ranjavanje sa namerom ubistva, postavljanje eksploziva u ili blizu zgrade, pucanje iz vatrenog oružja sa namerom nanošenja teških telesnih povreda, kao i javno isticanje terorističkog simbola.

Uhapšen je na licu mesta tokom nedeljne masovne pucnjave i prebačen u bolnicu sa kritičnim povredama. Njegov slučaj je trebalo da bude razmatran pred sudom u sredu popodne.

1/13 Vidi galeriju Žrtve masakra u Sidneju, najmlađa Matilda imala samo 10 godina Foto: Printscreen

Reakcija premijera i oproštaj od žrtava



Australijski premijer Entoni Albanezenazvao je napad "činom čistog zla" i rekao da je "namerno bio usmeren" protiv jevrejske zajednice.

Stotine ožalošćenih okupile su se kako bi se oprostile od najmlađe žrtve stravičnog terorističkog napada na plaži Bondi. Desetogodišnja Matilda pogođena je u stomak pred svojom šestogodišnjom sestrom kada su napadači otvorili vatru.

1/7 Vidi galeriju Odavanje počasti žrtvama terorističkog napada u Sidneju Foto: BIANCA DE MARCHI/AAP

Tuga na sahrani desetogodišnje Matilde



Ožalošćeni su noseći šarene bukete cveća i grleći se u bolu, okupili u Memorijalnoj hali "Hevra Kadiša" u Sidneju, jevrejskoj pogrebnoj ustanovi zaduženoj za tradicionalne pogrebne obrede.