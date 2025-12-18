Slušaj vest

Avion Vazduhoplovne službe Ministarstva unutrašnjih poslova Slovačke, kojim je premijer Robert Fico doputovao je juče u Brisel na samit EU–Zapadni Balkan i sastanak Evropskog saveta u sredu, doživeo je nezgodu na aerodromu u Briselu.

Premijer je saopštio da je vozilo sa pokretnim stepenicama udarilo u avion do te mere da on više nije sposoban za let.

"Zahtevan samit u Briselu nije počeo dobro. Automobil sa pokretnim stepenicama udario je naš avion na aerodromu tako da više nije u letnom stanju i moramo da ga ostavimo ovde", rekao je Fico.

Foto: Facebook/Ministerstvo vnútra SR

Fico je u sredu uveče učestvovao na samitu lidera Evropskog saveta i zemalja Zapadnog Balkana.

Foto: Facebook/Ministerstvo vnútra SR

Predsednici i premijeri država članica EU razgovaraće o finansiranju Ukrajine, evropskoj bezbednosti, proširenju EU i dugoročnom budžetu za period 2028–2034. Razgovori će se takođe odnositi na situaciju na Bliskom istoku, migracije i konkurentnost.