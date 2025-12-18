FICOV AVION IMAO NESREĆU U BRISELU, VOZILO UDARIO U LETELICU! "Više nije u stanju da leti", kaže slovački premijer (FOTO)
Avion Vazduhoplovne službe Ministarstva unutrašnjih poslova Slovačke, kojim je premijer Robert Fico doputovao je juče u Brisel na samit EU–Zapadni Balkan i sastanak Evropskog saveta u sredu, doživeo je nezgodu na aerodromu u Briselu.
Premijer je saopštio da je vozilo sa pokretnim stepenicama udarilo u avion do te mere da on više nije sposoban za let.
"Zahtevan samit u Briselu nije počeo dobro. Automobil sa pokretnim stepenicama udario je naš avion na aerodromu tako da više nije u letnom stanju i moramo da ga ostavimo ovde", rekao je Fico.
Fico je u sredu uveče učestvovao na samitu lidera Evropskog saveta i zemalja Zapadnog Balkana.
Predsednici i premijeri država članica EU razgovaraće o finansiranju Ukrajine, evropskoj bezbednosti, proširenju EU i dugoročnom budžetu za period 2028–2034. Razgovori će se takođe odnositi na situaciju na Bliskom istoku, migracije i konkurentnost.
Fico je rekao da Slovačka neće podržati ni evro podrške Ukrajini, jer zna kako bi taj novac završio.
