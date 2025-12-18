OSUĐEN VOZAČ SMRTI: Aleksandar (40) mora na psihijatriju, a onda na doživotnu robiju! Automobilom UBIJAO ljude na karnevalu u Manhajmu, taksista ga zaustavio!
Tokom karnevalske povorke za Ružičasti ponedeljak u Manhajmu, muškarac je automobilom uleteo u masu ljudi. Dve osobe su izgubile život, dok je više njih povređeno. Sada su sudije donele presudu u ovom slučaju.
Doživotna kazna zatvora i smeštaj u psihijatrijsku ustanovu
Posle jezivog napada u centru Manhajma, u kojoj su poginule dve osobe, a 14 je povređeno, vozačće biti smešten u psihijatrijsku bolnicu.
Tako je odlučio Zemaljski sud u Manhajmu, koji je muškarca, između ostalog osudio zbog ubistva i pokušaja ubistva na doživotnu kaznu zatvora.
Optužbe za dvostruko ubistvo i više pokušaja ubistva
Četrdesetogodišnjak je pred Zemaljskim sudom u gradu u Baden-Virtembergu odgovarao za dva ubistva i više pokušaja ubistva. On je 3. marta 2025. godine u centru Manhajma, namerno i velikom brzinom, automobilom uleteo u grupu ljudi.
Zaustavljen zahvaljujući taksisti
Jedan muškarac i jedna žena su poginuli. Više drugih osoba je povređeno, pre nego što je jedan taksista uspeo da zaustavi napadača.
Nema političkog motiva
Prema navodima optužnice, ne postoji politički motiv za ovaj napad. Državno tužilaštvo je u svom završnom izlaganju prošle nedelje zatražilo doživotnu kaznu zatvora, čemu se pridružila i oštećena strana. Odbrana optuženog nije predložila konkretno trajanje kazne.