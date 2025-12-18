Slušaj vest

Tokom karnevalske povorke za Ružičasti ponedeljak u Manhajmu, muškarac je automobilom uleteo u masu ljudi. Dve osobe su izgubile život, dok je više njih povređeno. Sada su sudije donele presudu u ovom slučaju.

Doživotna kazna zatvora i smeštaj u psihijatrijsku ustanovu



Posle jezivog napada u centru Manhajma, u kojoj su poginule dve osobe, a 14 je povređeno, vozačće biti smešten u psihijatrijsku bolnicu.

Tako je odlučio Zemaljski sud u Manhajmu, koji je muškarca, između ostalog osudio zbog ubistva i pokušaja ubistva na doživotnu kaznu zatvora.

Optužbe za dvostruko ubistvo i više pokušaja ubistva



Četrdesetogodišnjak je pred Zemaljskim sudom u gradu u Baden-Virtembergu odgovarao za dva ubistva i više pokušaja ubistva. On je 3. marta 2025. godine u centru Manhajma, namerno i velikom brzinom, automobilom uleteo u grupu ljudi.

Zaustavljen zahvaljujući taksisti



Jedan muškarac i jedna žena su poginuli. Više drugih osoba je povređeno, pre nego što je jedan taksista uspeo da zaustavi napadača.

Nema političkog motiva