Na današnjoj plenarnoj sednici Skupštine Albanije poslanici opozicije sukobili su se sa obezbeđenjem, a tom prilikom korišćena su i pirotehnička sredstva, prenosi Albanijan post.

Sednica nije bila još nije bila formalno otvorena, a već je nastala gužva i fizički sukobi, koje je obezbeđenje albanske skupštine pokušavalo da spreči.

Povremeno je dolazilo do sukoba između poslanika i pripadnika obezbeđenja, koji su bili prisutni u sali s ciljem smirivanja situacije i vraćanja reda, pokušavajući da udalje poslanike Demokratske partije sa mesta koja su predviđena za ministre u vladi.

U jednom trenutku, opozicioni poslanik Klevis Baljiu snimljen je kako pokušava da se popne na sto kako bi prešao na mesto ministara, ali ga je jedan od pripadnika obezbeđenja povukao i sprečio da prođe.

Predsednik poslaničke grupe Demokratske partije Gazment Bardi poručio je pripadnicima obezbeđenja da ne diraju poslanike, optužujući da Suel Ćela ne izdaje naređenja u Skupštini.

U međuvremenu se čuo i lider demokrata Salji Beriša, koji je poručio pripadnicima obezbeđenja da će se suočiti sa teškim posledicama ukoliko dotaknu poslanike.

Na početku sednice, poslanik Beljind Keljići zapalio je baklju dok je stajao u zoni vladinog kabineta.

Predsedavajući Skupštine Niko Pelješi isključio je sa sednice opozicionog poslanika Klevisa Baljiua, a potom i poslanika Fljamura Noku. I pored meteža u sali, to nije sprečilo Endrija Šabanija da položi zakletvu kao Zaštitnik građana (ombudsman).

Tokom trenutka polaganja zakletve, Baljiu je intervenisao uz povike, zahtevajući od Šabanija da napusti salu.

Uprkos tome, ceremonija je nastavljena i Šabani je izgovorio: „Zaklinjem se“ sa mikrofona u blizini ministarskih klupa. Nakon polaganja zakletve, uz aplauze većine, Endri Šabani je opozicionim poslanicima, koji su se sukobljavali sa pripadnicima obezbeđenja, poslao poljubac.