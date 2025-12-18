Slušaj vest

Okružni sud Sankt Peterburga pritvorio je tinejdžera optuženog za napad nožem na nastavnika, saopštila je danas pres-služba svih gradskih sudova.

Osumnjičeni, koji je optužen za pokušaj ubistva, zadržan je u pritvoru do 15. februara, navodi se u izveštaju.

U ponedeljak ujutru, učenik devetog razreda došao je u školu sa nožem i izbo svog nastavnika matematike, navodno zbog loše ocene. Nastavnik je hospitalizovan u teškom stanju. Napadač je takođe prevezen u bolnicu.

Prema podacima Istražnog komiteta Rusije, školarac je ruskoj policiji delimično priznao krivicu .

Nakon napada je privedena i radnica obezbeđenja. Ona nije pretražila tinejdžera, uprkos tome što je detektor metala bio aktiviran, što mu je omogućilo da unese nož u školu. Žena je optužena za pružanje nebezbednih usluga.

Izjasnila se krivom. Pritvor još nije određen.

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)

