Ruski naftni tanker zapalio se tokom noći u luci Rostov na Donu nakon masovnog napada dronovima, saopštio je 18. decembra guverner Rostovske oblasti Jurij Sliusаr.

Poginuli i ranjeni članovi posade



Sliusar je naveo da je brod oštećen u napadu i da su dva člana posade poginula, dok su tri ranjena. Gradonačelnik Rostova Aleksandar Skrjabin kasnije je potvrdio da je do požara došlo na samom tankeru i da su hitne službe radile na gašenju vatre.

Prema njegovim rečima, brod je u trenutku napada bio privezan uz kej u zapadnom stambenom delu grada. Dodao je i da su, prema preliminarnim informacijama, vlasti uspele da spreče izlivanje nafte.

Požar ugašen u ranim jutarnjim satima



Oba zvaničnika potvrdila su da je bilo žrtava među posadom. Do jutra je Sliusar precizirao da su dva člana posade poginula, a tri povređena. Naveo je da je požar, koji je zahvatio površinu od oko 20 kvadratnih metara, u potpunosti ugašen u 5:21 sati po lokalnom vremenu.

Svedoci koji su pisali na lokalnim Telegram kanalima izvestili su da je napad na region verovatno izveden mlaznim dronovima, iako ta informacija nije nezavisno potvrđena.

Tanker povezan sa "flotom iz senke"



OSINT zajednica Exilenova+ saopštila je da je pogođeno plovilo najverovatnije ruski tanker "Valerij Gorčakov".

Brod su analitičari otvorenih izvora povezali sa takozvanom ruskom "flotom iz senke", a ranije je primećen u lukama gradova Marijupolja i Berdjanska.

Plovilo je izgrađeno 1969. godine kao teretni brod, a 2004. je preuređeno u naftni tanker. Namenjeno je transportu različitih vrsta naftnih derivata.

Kasnije je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da su tokom noći 18. decembra tri ukrajinska drona oborena iznad Rostovske oblasti.