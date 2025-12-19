BESNI RAT NA SVE STRANE

Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) saopštila je danas da je izvela napad na ruski vojni aerodrom na Krimu, koji je pod kontrolom Rusije od 2014. godine, pri čemu je, kako navodi, uništena oprema protivvazdušne odbrane vredna stotine miliona dolara.

Noćni napad bio je usmeren na vazduhoplovnu bazu Belbek kod Sevastopolja, a izveden je pomoću bespilotnih letelica dugog dometa kojima je upravljala jedinica Alfa Specijalnog operativnog centra SBU, navodi se u saopštenju.

"Operacija je predstavljala direktan udar na neprijateljske kapacitete protivvazdušne odbrane", saopštila je agencija.

Prema navodima SBU-a, u napadu su oštećena ili uništena dva radarska sistema dugog dometa Nebo-SVU (svaki procenjene vrednosti između 60 i 100 miliona dolara), radar 92N6 koji se koristi u sistemu protivvazdušne odbrane S-400 „Trijumf“ (vredan oko 30 miliona dolara na ruskom domaćem tržištu i do 60 miliona dolara za izvoz), sistem protivvazdušne odbrane Pantsir-S2 (procijenjene vrednosti između 12 i 19 miliona dolara), kao i lovački avion MiG-31 opremljen punim borbenim kompletom (vredan približno 30 do 50 miliona dolara, u zavisnosti od konfiguracije).

"Ovi sistemi su ključni za zaštitu velikih vojnih i logističkih objekata na Krimu“, navela je agencija.

SBU je dodala da eliminacija ovih komponenti "značajno slabi višeslojni sistem odbrane neprijatelja i njegove ukupne vojne kapacitete na krimskom pravcu".

Vazduhoplovna baza Belbek redovno se koristi od strane ruskih snaga za raspoređivanje lovačkih aviona i sredstava protivvazdušne odbrane.