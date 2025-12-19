Slušaj vest

Američka administracija je najavila veliki paket prodaje oružja Tajvanu vredan više od 10 milijardi dolara, u koji su uključene rakete srednjeg dometa, haubice i dronovi.

Stejt department je saopštio plan sinoć, tokom obraćanja naciji predsednika SAD Donalda Trampa.

Predsednik SAD je malo govorio o pitanjima spoljne politike i uopšte nije govorio ni o Kini ni Tajvanu.

Osam ugovora o prodaji oružja obuhvataju 82 visoko mobilna artiljerijska raketna sistema (HIMARS), i 420 taktičkih raketnih sistema (ATACMS), slično onima kojima su SAD snabdevale Ukrajinu tokom bivše administracije.

Ugovori o prodaji odnose se i na 60 samohodnih haubica, kao i prateću opremu vrednu više od četiri milijarde dolara i dronove vredne više od milijardu dolara.

Ostala prodaja u paketu uključuje vojni softver vredan više od milijardu dolara, protivtenkovske rakete i rezervne delove za helikoptere.