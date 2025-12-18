Slušaj vest

Odbrambene snage Ukrajine stabilizovale su liniju fronta i poboljšale svoj taktički položaj na pravcu Limana nakon zajedničkih jurišnih operacija sa vojno-obaveštajnom službom zemlje, saopštio je Treći armijski korpus 18. decembra.

Zajednička operacija sa operativcima HUR-a



Operacija je sprovedena u koordinaciji sa Glavnom obaveštajnom upravom Ukrajine (HUR), čija je specijalna jedinica "Artan", formirana 2022. godine, aktivna u tom području.

Prema navodima Trećeg armijskog korpusa, usklađene akcije dovele su do uništenja čitavog puka ruske vojske i zarobljavanja značajnog broja neprijateljskih vojnika.

- Tokom ove saradnje uništen je jedan puk ruske armije, a veliki broj okupatora je zarobljen - navodi se u saopštenju korpusa.

Ruskim snagama oduzeta mogućnost manevra



Ukrajinski komandanti istakli su da je operacija ruskim snagama oduzela sposobnost manevrisanja i stvorila uslove za dalje operativne odluke na limanskom pravcu.

- Zajedno sa HUR-om ostvarili smo operativni i taktički rezultat na pravcu Limana - rekao je general-major Andrij Bilecki, komandant Trećeg armijskog korpusa.

Naglašen kontinuitet saradnje ukrajinskih jedinica



U posebnom saopštenju, Bilecki je naglasio kontinuitet saradnje između ukrajinskih jedinica.

- Ovo nastavlja tradiciju koja datira još od oslobađanja Moščuna i helikopterskog proboja ka Marijupolju - stajanja rame uz rame u bratstvu. Zahvalan sam na uzornoj saradnji - rekao je on.

Zasluge boraca na prvoj liniji fronta



Komandant specijalne jedinice HUR-a "Artan", Viktor Torkotjuk, pripisao je uspeh operacije vojnicima na prvoj liniji fronta i nižim komandirima.

- Iznad svega, ovo je zasluga boraca i borbenih komandanata koji pronalaze rešenja za svaki zadatak - rekao je Torkotjuk.

Ojačana pozicija Ukrajine kod Limana



Ukrajinski zvaničnici nisu izneli dodatne operativne detalje, ali su naveli da su rezultati značajno ojačali položaj Ukrajine u sektoru Limana.