Masovni protest poljoprivrednika protiv evropske poljoprivredne politike, koji se održava u Briselu u vreme kada i samit za Ukrajinu, izmakao je kontroli - hiljade demonstranata okupilo se u belgijskoj prestonici, a nasilje je eskaliralo u blizini institucija Evropske unije, pošto demonstranti bacaju kamenje, baklje na policiju.

Prema izveštajima sa terena, demonstranti su počeli da gađaju policiju kaldrmom koje su vadili iz ulice, dok je vatromet i baklje ispaljivan u pravcu prozora zgrada Evropskog parlamenta. U jednom trenutku traktor je probio ogradu na centralnom platou i čupao drveće iz zemlje, a uništene su i betonske žardinjere.

Protestna kolona, predvođena traktorima, krenula je oko 12.30 časova sa područja stanice Brisel-Sever i kretala se ka evropskoj četvrti, gde su se već tokom jutra dogodili incidenti, uključujući manje požare. Policija je intervenisala i upotrebila vodene topove.

Organizatori procenjuju da se u Briselu okupilo više od 10.000 poljoprivrednika iz više evropskih zemalja.

Protest je usmeren protiv planova EU da smanji zajednički poljoprivredni budžet, kao i protiv sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama Mercosura, za koji poljoprivrednici tvrde da bi doveo do nelojalne konkurencije.