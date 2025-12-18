GORI BRISEL, PAORI KAMENJEM I BAKLJAMA GAĐAJU EVROPSKI PARLAMENT! Napeto na samitu EU o Ukrajini i Rusiji, a još gore napolju, TRAKTORI ČUPAJU DRVEĆE! (VIDEO)
Masovni protest poljoprivrednika protiv evropske poljoprivredne politike, koji se održava u Briselu u vreme kada i samit za Ukrajinu, izmakao je kontroli - hiljade demonstranata okupilo se u belgijskoj prestonici, a nasilje je eskaliralo u blizini institucija Evropske unije, pošto demonstranti bacaju kamenje, baklje na policiju.
Prema izveštajima sa terena, demonstranti su počeli da gađaju policiju kaldrmom koje su vadili iz ulice, dok je vatromet i baklje ispaljivan u pravcu prozora zgrada Evropskog parlamenta. U jednom trenutku traktor je probio ogradu na centralnom platou i čupao drveće iz zemlje, a uništene su i betonske žardinjere.
Protestna kolona, predvođena traktorima, krenula je oko 12.30 časova sa područja stanice Brisel-Sever i kretala se ka evropskoj četvrti, gde su se već tokom jutra dogodili incidenti, uključujući manje požare. Policija je intervenisala i upotrebila vodene topove.
Organizatori procenjuju da se u Briselu okupilo više od 10.000 poljoprivrednika iz više evropskih zemalja.
Protest je usmeren protiv planova EU da smanji zajednički poljoprivredni budžet, kao i protiv sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama Mercosura, za koji poljoprivrednici tvrde da bi doveo do nelojalne konkurencije.
Dodaje se da su bezbednosne mere u gradu su pojačane, uz velike poremećaje u saobraćaju.