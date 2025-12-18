Pustinja
Pustinja se prostire, divlja i široka
Kamilska zvona prate pesak kroz vreme
Usamljeni stub dima uzdiže se pravo
Zalazak Sunca iza reke, marš preko hiljade planina i prevoja
Pale se dimni signali
Čelik se sudara gde se legende kuju
Sjaj Mlečnog puta obasjava
Na Putu svile povezuju se kulture i civilizacije
Putovanje Marka Pola ka Dalekom istoku
Stihovi lutaju, a priče se kotrljaju
Zapadni pesak, lutajući zaplet，
Kineski čaj u persijskom loncu,
Bubnjevi tresu latice u Kučinom vazduhu,
Uz flaute biljke cvetaju u pustinji,
Nebo se mrači, Mesec probija maglu,
Putevi svetle slabo, ali srca nam sjaje,
Beskrajno putovanje ka Zapadu,
Gde će se odmoriti
Sećanje putuje nazad u Čang'an
gde božuri cvetaju
Snovi uzdignuti kroz crvene oblake,
Prelazak preko vetrovite pustinje
Trinaest godina kosa mu je posedela na putu
Hrabar, uporan i istrajan
Kroz usijani pesak, hodočasnik se usudio na zemlji,
Lampa osvetljena srcem nudila je Budu
Ko bude čamac da prevede sva bića do raja
U freskama u pećinama mogu otkriti
Čiji cinober oslikava zidove pećine Dunhuang
Čiji instrument budi legendu
Ko prosipa vino da oboji nebo
Sumrak pijan tamo gde leže odjeci
Niti slave protkane kroz vreme
Trska i reke zuje u rimi,
Nebo i pesak su iskelsali ivicu
Mesečina obeležava drevni zavet
Svetlost i prašina u fuziji sjaju
Hiljadu milja -- pesma će teći
Kineska medijska grupa