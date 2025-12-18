Slušaj vest

Pustinja se prostire, divlja i široka

Kamilska zvona prate pesak kroz vreme

Usamljeni stub dima uzdiže se pravo

Zalazak Sunca iza reke, marš preko hiljade planina i prevoja

Pale se dimni signali

Čelik se sudara gde se legende kuju

Sjaj Mlečnog puta obasjava

Na Putu svile povezuju se kulture i civilizacije

Putovanje Marka Pola ka Dalekom istoku

Stihovi lutaju, a priče se kotrljaju

Zapadni pesak, lutajući zaplet

Kineski čaj u persijskom loncu,

Bubnjevi tresu latice u Kučinom vazduhu,

Uz flaute biljke cvetaju u pustinji,

Nebo se mrači, Mesec probija maglu,

Putevi svetle slabo, ali srca nam sjaje,

Beskrajno putovanje ka Zapadu,

Gde će se odmoriti

Sećanje putuje nazad u Čang'an

gde božuri cvetaju

Snovi uzdignuti kroz crvene oblake,

Prelazak preko vetrovite pustinje

Trinaest godina kosa mu je posedela na putu

Hrabar, uporan i istrajan

Kroz usijani pesak, hodočasnik se usudio na zemlji,

Lampa osvetljena srcem nudila je Budu

Ko bude čamac da prevede sva bića do raja

U freskama u pećinama mogu otkriti

Čiji cinober oslikava zidove pećine Dunhuang

Čiji instrument budi legendu

Ko prosipa vino da oboji nebo

Sumrak pijan tamo gde leže odjeci

Niti slave protkane kroz vreme

Trska i reke zuje u rimi,

Nebo i pesak su iskelsali ivicu

Mesečina obeležava drevni zavet

Svetlost i prašina u fuziji sjaju

Hiljadu milja -- pesma će teći

Pustinja  Izvor: Kineska medijska grupa

 Kineska medijska grupa