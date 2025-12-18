Slušaj vest

Najnovija verzija završnog dokumenta samita, u koju je Guardian imao uvid, pokazuje da zvaničnici EU pokušavaju da ubede Belgiju da popusti.

Belgija, koja u EU drži najveći deo od 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine, saopštila je da neće pristati na zajam za ratne reparacije Ukrajini ukoliko ne dobije neograničene garancije da će ostatak Unije učestvovati u pokrivanju troškova u slučaju da Moskva uspešno tuži kako bi povratila svoj novac.

"Evropska unija će postupati u punoj solidarnosti sa pogođenim državama članicama i finansijskim institucijama u EU u kontekstu zajma za reparacije", navodi se u tekstu.

Dokument obećava "solidarnost EU i podelu rizika među svim državama članicama koje daju garancije, srazmerno veličini njihove ekonomije", uz napomenu da bi deo podrške mogao biti namenjen i nevojnim svrhama.

Ovo naglašava da ne podržavaju sve države članice – među njima Mađarska i Slovačka – zajam za reparacije, a samim tim ni garancije koje uz njega idu. Tekst takođe nudi način da se u inicijativu uključe neutralne zemlje, poput Irske, koje Ukrajini pružaju isključivo neletalnu vojnu i civilnu pomoć.

Belgijski premijer Bert de Vever Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Dalje se navodi da garancije ne bi imale uticaj na način na koji države članice obračunavaju svoj nacionalni dug, što je ključno pitanje jer se više zemalja EU već nalazi pod posebnim merama zbog prekomernog javnog duga i budžetskog deficita.

Takođe se naglašava značaj „podele tereta i koordinacije napora sa G7 i drugim istomišljenim partnerima“. To znači da EU želi da i druge zemlje koje drže rusku imovinu – poput Ujedinjenog Kraljevstva, Japana, Kanade, Švajcarske i Norveške – slede isti primer, ukoliko lideri odluče da iskoriste tu imovinu kao osnovu za zajam.

Svi ovi elementi, kao i mnogi drugi, i dalje se nalaze u uglaste zagrade, što je pregovarački žargon za stavke koje tek treba potvrditi.

Da li je Belgija ubeđena – saznaće se kasnije, verovatno mnogo kasnije, dodaje londonski list.