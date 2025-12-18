Slušaj vest

Britancisu se jutros probudili i zatekli retku ružičasto-ljubičastu maglu kako se spušta nad pojedinim delovima ove ostrvske zemlje.

Meteorolozi objašnjavaju da se ovakva pojava dešava kada svetlost prolazi kroz čestice prašine, vlage ili drugih materijala u vazduhu. Dok su neki uživali u vibrantnoj ružičastoj boji, drugi su dobili žuta upozorenja zbog obilnih padavina.

1/6 Vidi galeriju Ružičasta magla u Velikoj Britaniji Foto: Nebojsa Markovic/Shutterstock

Upozorenja zbog oluje i poplava



Dva žuta upozorenja za kišu izdata su danas i važiće do sutra uveče, uz 97 upozorenja za poplave i šest ozbiljnijih upozorenja.

Očekuje se da će obilne padavine pogoditi južnu obalu, otežati putovanja i predstavljati "opasnost po život" zbog brzih poplavnih voda. Žuto upozorenje za kišu trenutno važi za Kornvol, Devon, Plimut, Somerset i Torbej, dok je slično upozorenje izdato za jugoistočnu Englesku.

Sličan prizor zabeležen i 2019. godine



U međuvremenu, u Oksfordširu, Hertfordširu i delovima Londona, hiljade Britanaca su zabeležile retku ružičastu maglu. Ova magla nastaje kada svetlost sunca prolazi kroz maglu, a kapljice vode raspršuju svetlosne talase kraće dužine (plave i zelene), dok duži talasi (crveni i ružičasti) dopiru do očiju, stvarajući ružičasti efekat na nebu.

Iako retka, pojava ružičaste magle u UK nije bez presedana - slični prizori zabeleženi su i 2019. godine, kada je magla uzrokovala poremećaje u saobraćaju i odlaganje letova na aerodromima Hitrou i Getvik.

Reakcija javnosti



Mnogi korisnici društvenih mreža delili su fotografije magle, izražavajući fascinaciju neobičnim bojama neba.

- Ružičasta magla danas u Londonu. Tako čudno. Idem na trčanje uskoro, izgleda kao da trčim kroz šećernu vunu! - napisao je jedan.

- Ne fotografiše se dobro, ali gusta magla osvetljena ružičastim izlaskom sunca je jedna od najupečatljivijih stvari koje sam video u poslednje vreme - napisao je drugi korisnik društvenih mreža.

Vremenski rizici

Meteorolozi su upozorili da se u južnom delu zemlje očekuju poplave kuća i poslovnih objekata zbog obilnih padavina.

Uveče se predviđaju grmljavina i jake padavine u severozapadnim delovima, dok nevreme nastavlja da pogađa ostrvo. Agencija za zaštitu životne sredine izdala je ukupno 97 upozorenja za poplave i šest ozbiljnijih upozorenja.

Jučerašnje žuto upozorenje za maglu nastavilo je da važi i danas ujutro, kada je zabeležena ružičasta magla.

Kako nastaje ružičasta magla?



Sunčeva svetlost se sastoji od mešavine svih boja duge, ali Zemljina atmosfera raspršuje plavu svetlost, zbog čega sunce izgleda žuto, narandžasto ili crveno. Ovaj efekat je posebno uočljiv pri izlasku i zalasku sunca.

Kada Sunčeva svetlost prolazi kroz kapljice vode u magli, duži talasi crvene svetlosti postaju dominantni, dok su talasi zelene i plave svetlosti raspršeni. To stvara retku pojavu ružičaste ili ljubičaste magle.