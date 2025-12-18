Slušaj vest

Američki Senat je u sredu velikom većinom glasova usvojio budžet vredan 901 milijardu dolara kojim se definiše politika Pentagona, čime je ovaj obiman zakon upućen u Belu kuću, gde je najavljeno da će ga Donald Tramp potpisati.

NDAA za fiskalnu 2026 - rekordna vojna potrošnja



Zakon o ovlašćenjima za nacionalnu odbranu (National Defense Authorization Act – NDAA) za fiskalnu 2026. godinu predstavlja kompromis između verzija koje su ranije ove godine usvojili Predstavnički dom i Senat.

On odobrava rekordnih 901 milijardu dolara godišnje vojne potrošnje, uključujući povećanje plata pripadnicima vojske od 4 odsto, nabavku vojne opreme i mere za jačanje konkurentnosti SAD u odnosu na glavne rivale - Kinu i Rusiju.

1/9 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa naciji iz Bele kuće Foto: Doug Mills/Pool The New York Times

Snažna dvostranačka podrška



Senat je zakon podržao sa 77 glasova "za" i 20 "protiv", uz snažnu podršku obe stranke.

Predstavnički dom je zakon usvojio prošle nedelje.

Iako Trampovi republikanci imaju većinu u oba doma Kongresa, ovogodišnji NDAA sadrži niz odredbi za jačanje bezbednosti Evrope, što predstavlja odstupanje od Trampove politike.

Naime, Tramp je ranije ovog meseca objavio strategiju nacionalne bezbednosti koja se tumači kao da je naklonjenija Rusiji i najavio preispitivanje odnosa SAD sa Evropom.

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Podrška Ukrajini i baltičkim državama



NDAA za fiskalnu 2026. godinu obezbeđuje 800 miliona dolara za Ukrajinu- po 400 miliona dolara u svakoj od naredne dve godine - kroz Inicijativu za bezbednosnu pomoć Ukrajini, kojom se američkim kompanijama plaća isporuka oružja ukrajinskoj vojsci.

Zakon takođe odobrava Baltičku bezbednosnu inicijativu i predviđa 175 miliona dolara za podršku odbrani Letonije, Litvanije i Estonije.

Istovremeno, ograničava mogućnost Ministarstva odbrane da smanji broj američkih vojnika u Evropi ispod 76.000 i zabranjuje američkom komandantu u Evropi da se odrekne titule vrhovnog komandanta NATO-a.

Članovi Kongresa ističu s ponosom da NDAA usvajaju svake godine već više od šest decenija. Ovog meseca je grupa senatora iz obe stranke tražila da se u zakon uključi odredba o jačanju bezbednosnih pravila za vojne helikoptere, nakon smrtonosnog sudara vojnog helikoptera "Blek hok" i putničkog aviona kompanije American Airlines, u kojem je poginulo 67 ljudi.

Ipak, nezadovoljstvo tim povodom nije bilo dovoljno da zaustavi usvajanje zakona.

1/13 Vidi galeriju Ukrajina Foto: Efrem Lukatsky/AP, Evgeniy Maloletka/AP

Šta zakon ne sadrži?



NDAA ne uključuje sredstva za promenu naziva Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata, što Tramp zagovara, ali ne može formalno da sprovede bez odobrenja Kongresa.