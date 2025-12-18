Slušaj vest

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije, general armije Valerij Gerasimov, rekao je danas da se Rusija strogo pridržava Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba, ali će u slučaju obnavljanja testiranja u SAD uslediti adekvatne uzvratne mere.

On je takođe istakao da je Severnoatlantski savez, pod izgovorom takozvane ruske vojne pretnje, "značajno povećao" vojno prisustvo u blizini granica Ruske Federacije.

"Oružane snage Rusije su „preuzele i čvrsto drže stratešku inicijativu“. Oružanim snagama Rusije u Ukrajini "suprotstavlja se ekonomska i vojna moć kolektivnog Zapada". Glavni izvor rasta vojnih pretnji bezbednosti jeste kolektivni Zapad, koji ne odustaje od postavljenog cilja – nanošenja Rusiji strateškog poraza u toku specijalne vojne operacije kroz sveobuhvatnu podršku vojnom potencijalu Ukrajine", rekao je Gerasimov i dodao:

"Rast vojnog potencijala NATO i njegova aktivnost u blizini ruskih granica predstavljaju 'dugoročni izazov' interesima zemlje"

On je dodao da SAD još nisu odgovorile na inicijativu Rusije da se pridržavaju ograničenja iz Ugovora o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja tokom godine nakon njegovog isteka.