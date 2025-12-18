"UKOLIKO AMERIKA NASTAVI SA NUKLEARNIM TESTOVIMA, USLEDIĆE ADEKVATNE MERE": Načelnik ruskog Generalštaba upozorio Vašington na februar 2026.
Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije, general armije Valerij Gerasimov, rekao je danas da se Rusija strogo pridržava Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba, ali će u slučaju obnavljanja testiranja u SAD uslediti adekvatne uzvratne mere.
On je takođe istakao da je Severnoatlantski savez, pod izgovorom takozvane ruske vojne pretnje, "značajno povećao" vojno prisustvo u blizini granica Ruske Federacije.
"Oružane snage Rusije su „preuzele i čvrsto drže stratešku inicijativu“. Oružanim snagama Rusije u Ukrajini "suprotstavlja se ekonomska i vojna moć kolektivnog Zapada". Glavni izvor rasta vojnih pretnji bezbednosti jeste kolektivni Zapad, koji ne odustaje od postavljenog cilja – nanošenja Rusiji strateškog poraza u toku specijalne vojne operacije kroz sveobuhvatnu podršku vojnom potencijalu Ukrajine", rekao je Gerasimov i dodao:
"Rast vojnog potencijala NATO i njegova aktivnost u blizini ruskih granica predstavljaju 'dugoročni izazov' interesima zemlje"
On je dodao da SAD još nisu odgovorile na inicijativu Rusije da se pridržavaju ograničenja iz Ugovora o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja tokom godine nakon njegovog isteka.
Ugovor formalno važi, a nakon isteka njegovog važenja u februaru 2026. godine, kaže Gerasimov, "nikakvih ograničenja u ovoj oblasti neće biti".
(Kurir.rs/TASS/P.V.)