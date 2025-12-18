Slušaj vest

OKo 59 odsto Ukrajinaca smatra da je njihov predsednik Volodimir Zelenski odgovoran za postupke Timura Mindiča, njegovog saradnika i bivšeg poslovnog partnera, koji se nalazi u središtu najvećeg korupcionaškog skandala u Ukrajini, pokazuje istraživanje Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS) objavljeno danas.

Još 30 odsto ispitanika se ne slaže s tim stavom, dok je 11 odsto neodlučno, navodi se u anketi.

Mindiča istražuje Nacionalni antikorupcioni biro Ukrajine (NABU) u slučaju korupcije koji uključuje državnog monopolistu za nuklearnu energiju Energoatom, što predstavlja najveću korupcionašku istragu tokom predsedničkog mandata Zelenskog.

Mindič, koji je bio suvlasnik produkcijske kuće Kvartal 95, pobegao je iz Ukrajine pre nego što je protiv njega podignuta optužnica. U novembru je Zelenski uveo sankcije protiv Mindiča i Oleksandra Cukermana, još jednog umešanog biznismena. Obojica su stavljeni na poternicu.

Prema istraživanju KIIS, 77 odsto Ukrajinaca je upoznato sa istragom.

Zelenski prebacio odgovornost na premijerku

Na pitanje Kijev independenta prošle nedelje koju je pouku izvukao iz korupcijskog skandala, predsednik Ukrajine je prebacio odgovornost na premijerku Juliju Sviridenko.

"Zatražio sam od (Sviridenko) da resetuje sve energetske kompanije i institucije u Ukrajini kako bi se takvi rizici u budućnosti eliminisali. Ona to radi u okviru svojih ovlašćenja“, rekao je Zelenski.

Korupcionaški skandal bio je zasenjen pojavom mirovnog plana koji podržavaju SAD, a koji je krajem novembra pokušao da gurne Kijev ka kapitulaciji. Kijev sada razgovara o tom planu sa Vašingtonom, pokušavajući da finalizuje verziju koja bi zaštitila interese Ukrajine.

Skandal je ponovo izbio u prvi plan nakon što je Antikorupcioni biro sproveo pretres prostorija Andrija Jermaka, tadašnjeg šefa Kabineta predsednika. Njegova smena 28. novembra, nakon godina izuzetno velikog uticaja u vlasti, ublažila je javne i političke tenzije.