Slušaj vest

Desetogodišnji dečak je poginuo nakon što ga je zgrabio krokodil i odvukao pod vodu, dok su užasnuti meštani kasnije videli reptila kako izranja sa beživotnim telom deteta u čeljustima.

Afan se u utorak popodne kupao sa drugarima u reci Ingoi u severnom Malukuu, u Indoneziji, kada je krokodil napao.

"Nestao je pred našim očima"



Dečak se rashlađivao u vodi kada je životinja iznenada jurnula, zagrizla ga za torzo i silovito počela da ga trese dok je vrištao dozivajući upomoć. Svedoci kažu da je Afan povučen ispod površine reke, dok su njegovi prestravljeni prijatelji nemoćno posmatrali.

Dvojica dečaka koji su bili s njim uspeli su da pobegnu i otrče u selo da podignu uzbunu, ali kada je pomoć stigla, Afan je već bio mrtav.

Snimci užasa kruže društvenim mrežama



Šokantni snimci koji kruže na mrežama, prikazuju krokodila kako pliva blizu obale reke, sa beživotnim telom deteta stegnutim u čeljustima, pre nego što ponovo nestaje u mutnoj vodi.

Strah od novih napada



Posle napada odmah je pokrenuta zajednička potraga u kojoj su učestvovali policija, vojska i spasioci-volonteri. Timovi su pretraživali reku i okolnu obalu koristeći gumene čamce, ribarske brodove i duge čamce.

Potraga je vođena sa velikim oprezom zbog straha od novih napada krokodila. Nastavljena je tokom noći i u ranim jutarnjim satima u četvrtak, 18. decembra, kada je krokodil ponovo primećen u blizini sela. Meštani su se okupili u šoku dok su spasioci pokušavali da oteraju životinju.

Pronađeno telo deteta



Nakon što se krokodil povukao, Afanovo telo je pronađeno kako pluta svega nekoliko metara od obale. Njegovi posmrtni ostaci su izvučeni, stavljeni u čamac i vraćeni njegovoj porodici.

Poznato stanište krokodila



Lokalna policija potvrdila je da je reka poznato stanište krokodila. Načelnik policije Južne Halmahere, Hendra Gunavan, rekao je da se krokodili u tom području često viđaju i upozorio stanovnike da ove životinje i dalje predstavljaju ozbiljnu pretnju.

Ajvan Ramdani, šef spasilačke službe u Ternati, potvrdio je da je operacija okončana nakon pronalaska tela deteta.

- Potraga je sprovedena uz pomoć gumеnih čamaca Basarnasa, čamaca lokalne zajednice i ribarskih brodova, pretražujući obalu duž reke Ingoi sve do morske površine - rekao je.

- Pošto je žrtva pronađena i predata porodici, potraga i spasilačka operacija su završene. Svi učesnici su vraćeni u svoje jedinice.

Sve češći napadi u Indoneziji



Indonezija je dom 14 vrsta krokodila, uključujući velike i agresivne estuarijske krokodile koji uspevaju u tropskoj klimi zemlje. Zaštitnici prirode upozoravaju da su napadi na ljude u porastu poslednjih godina, jer su ove životinje potisnute bliže selima.

Stručnjaci veruju da je prekomerni ribolov smanjio prirodne izvore hrane krokodila, dok su razvoj obale, širenje poljoprivrede i intenzivno vađenje kalaja uništili njihova staništa i primorali ih da se kreću dalje ka unutrašnjosti.

Opasan susret ljudi i divljih životinja



U mnogim ruralnim oblastima reke su i dalje ključne za kupanje, pranje i ribolov, što stvara smrtonosno preklapanje ljudskih aktivnosti i teritorija krokodila.

Vlasti su pozvale stanovnike na oprez i upozorile da izbegavaju ulazak u reke za koje je poznato da su staništa krokodila, naglašavajući da je rizik od novih napada i dalje visok.

Niz smrtonosnih incidenata



Smrtonosni napadi krokodila poslednjih godina, naročito u istočnim provincijama Indonezije, naglo su porasli.

U maju 2025. godine, trinaestogodišnji dečak Muhamed Sjahputra Almanda poginuo je u provinciji Džambi kada ga je krokodil zgrabio dok je ulazio u reku da uzme loptu, odvukavši ga pod vodu pred očima meštana.