Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da Sjedinjene Američke Države, Mađarska i Slovačka neće pristati na učlanjenje Ukrajine u NATO.

Ranije je list „Bild“, pozivajući se na izvore, objavio da je Kijev dozvolio mogućnost odustajanja od članstva u NATO-u i održavanja izbora.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da članstvo Ukrajine u Alijansi nikada nije bilo realno.

Kurir.rs/Bild/Agencije

