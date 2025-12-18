Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da članstvo Ukrajine u Alijansi nikada nije bilo realno.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute
TRI ZEMLJE NEĆE UKRAJINU U NATO: Rute objasnio koje članice alijanse odbacuju Kijev
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da Sjedinjene Američke Države, Mađarska i Slovačka neće pristati na učlanjenje Ukrajine u NATO.
Ranije je list „Bild“, pozivajući se na izvore, objavio da je Kijev dozvolio mogućnost odustajanja od članstva u NATO-u i održavanja izbora.
Kurir.rs/Bild/Agencije
