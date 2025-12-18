Tragedija se dogodila na Regionalnom aerodromu Statesvil u Severnoj Karolini oko 10.15 časova ujutru po lokalnom vremenu.
Srušio se avion tipa Cesna C550
TRAGEDIJA U AMERICI: Pao avion kod aerodroma, ima mrtvih! (VIDEO)
Više osoba je poginulo kada je pao avion kod aerodroma u okrugu Ajredel.
Prema prvim informacijama, srušio se avion tipa Cesna C550.
U ovom trenutku nije poznato koliko se tačno ljudi nalazilo u avionu, niti koliko ih je stradalo.
Takođe, nije poznat ni uzrok pada.
Kurir.rs/Telegraf/Agencije
