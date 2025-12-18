Slušaj vest

Više osoba je poginulo kada je pao avion kod aerodroma u okrugu Ajredel.

Prema prvim informacijama, srušio se avion tipa Cesna C550.

Tragedija se dogodila na Regionalnom aerodromu Statesvil u Severnoj Karolini oko 10.15 časova ujutru po lokalnom vremenu.

U ovom trenutku nije poznato koliko se tačno ljudi nalazilo u avionu, niti koliko ih je stradalo.

Takođe, nije poznat ni uzrok pada.

 Kurir.rs/Telegraf/Agencije

