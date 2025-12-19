Slušaj vest

Predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva izjavio je da će staviti veto na zakon koji je usvojio Kongres, a kojim se smanjuje zatvorska kazna bivšem brazilskom predsedniku Žairu Bolsonaru, osuđenom na 27 godina zatvora zbog planiranja državnog udara.

"Uz dužno poštovanje prema Kongresu, kada zakon stigne na moj sto, staviću veto. Imam pravo na veto, a oni potom imaju pravo da taj veto potvrde ili obore", rekao je Lula na konferenciji za novinare, preneo je Rojters.

Savezni senat Brazila usvojio je ranije u četvrtak zakon, koji je donji dom parlamenta odobrio prošle nedelje, kojim se smanjuju kazne osuđenima za događaje od 8. januara 2023. godine i za pokušaj državnog udara o kojem odlučuje Vrhovni sud Brazila.

Kada bi zakon bio odobren, Bolsonaro, koga je Vrhovni sud u septembru osudio na 27 godina i tri meseca zatvora zbog pokušaja puča, mogao bi da napusti zatvorski režim za nešto više od dve godine, iako bi nakon tog perioda i dalje bio primoran da spava u zatvoru i provodi vikende u pritvoru tokom perioda kojo bi odredio sud.