Autoritarni predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je Rusija rasporedila svoj najnoviji balistički raketni sistem "Orešnik", sposoban da nosi nuklearno naoružanje, na teritoriji te zemlje.

Lukašenko, koji Belorusijom vlada od 1994. godine, nije naveo koliko je raketa raspoređeno, niti je izneo dodatne detalje.

Londonski list navodi da je Belorusija ključni saveznik Moskve i poslužila je kao polazna tačka za potpunu invaziju Vladimira Putina na Ukrajinu u februaru 2022. godine, a ruskoj vojsci je obezbeđivala odeću, opremu i logistiku (ali ne i svoje vojnike).

Rusija je raketu "Orešnik" prvi put upotrebila protiv Ukrajine u novembru 2024. godine, kada je gađala odbrambeno preduzeće u gradu Dnjepru.

Putin je tvrdio da je taj napad odobrio kao odmazdu zbog korišćenja američkih i britanskih raketa dugog dometa na ruskoj teritoriji od strane Ukrajine. Kasnije je zapretio dodatnim napadima, uključujući i one na „centre donošenja odluka“ u Kijevu, ukoliko se takvi napadi nastave.