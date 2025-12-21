Slušaj vest

Nedavna vest da je davalac sperme sa genetskom mutacijom koja dramatično povećava rizik od raka postao otac najmanje 197 dece širom Evrope, uzburkala je javnost i otvorila brojna pitanja. Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je genetičar Oliver Stojković.

- Postoje veoma striktna pravila o tome koliko primaoca može da postoji od jednog donora. U Belgiji je na primer da jedan donor može da da za 6 familija. Ipak, 67 familija je dobio reproduktivni materijal od tog donora - kaže on ističući da od 200 slučajeva su ostali primeri u drugim državama.

Stojković ističe da bi se svaki genetičar složio da ovakva genetska unifikacija nije dobra.

- Deca rođena iz biomedicinske podpomognute reprodukcije mogu dobiti ili naslediti gene koje nose mutacije a mogu izazvati dramatične ili fatalne posledice - kaže Stojković.

On dalje objašnjava da rizik da će se dve osobe koje su u srodstvu sresti u neznanju i započeti vezu veoma mali.

- Šansa da se oni sretnu i stupe u bračnu zajednicu nije preveliko velika, a rizik možemo izračunati. U manjim zajednicama ga možemo očekivati ali u velikim zemljama sa više miliona stanovnika je verovatnoća mala.

Da li je ovo moglo da se predvidi?

Stojković dodaje da u ovom slučaju nije moglo da bude predviđeno da ovakva bolest postoji kod donora, ali postoji tehnologija koja može detektovati ovakve mutacije.

- Ovaj danski muškarac nije nosio konstitutivnu mutaciju. U njegovom telu, sem u spermatozoidima, ta mtuacija nije postojala. Samo deo spermatozoida nosi mutaciju, a spermatozoid ne može da bude i testiran i upotrebljen - kaže on, ali kaže da je trebalo voditi računa o tome koliko porodica je dobilo njegovu donaciju.

Stojković kaže da ovaj muškarac sam po sebi neće oboleti ni od kakve mutacije jer u ostatku njegovog organizma mutacije nema, već je samo 20 ili 30 odsto njegove dece u riziku.

- Parovi ne mogu da budu sigurni da im se ovo neće dogoditi, ali ne mogu biti sigurni ni kod prirodnog začeća - kaže on.

