Jezivi snimci stižu sa terena nakon što je pao avion kod aerodroma Stejtsvil u Severnoj Karolini. U ovom trenutku nije poznato koliko je tačno putnika bilo u letelici, ali se strahuje da preživelih nema.

Nezvanično, poginulo je najmanje pet osoba!

Avion se srušio nešto posle 10 časova po lokalnom vremenu, navodno prilikom pokušaja sletanja. Lokalni mediji javljaju da je u pitanju Cessna 550, koja je bila u vlasništvu privatne kompanije, koja je navodno povezana sa poznatim vozačem auto-trka. U ovom trenutku nema informacija ko je tačno bio u avionu.

Na stravičnim snimcima vidi se kako plamen guta čitav avion, dok se gust crni dim nadvio iznad aerodroma.

Brojne vatrogasne, policijske i ekipe hitne pomoći su na licu mesta i pokušavaju da obuzdaju požar.

Očevidi su rekli da je došlo do jezive eksplozije kada je avion udario u zemlju i da su samo videli vatrenu kuglu.

U ovom trenutku nema informacija o tome gde je avion leteo i zašto je došlo do pada. Nezvanično, avion je poleteo nekih desetak minuta pre tragedije, a potom je napravio zaokret i krenuo da se vraća ka aerodromu.

Sa aerodroma su potvrdili da je došlo do tragedije i naveli su da je istraga u toku.