Heroj napada na plaži Bondi u Australiji, Ahmed Al Ahmed, sada je multimilioner. Više od 2,5 miliona dolara je prikupljeno kroz donacije za Ahmeda, koji je oteo pištolj od jednog od terorista tokom masovne pucnjave u nedelju na plaži u Sidneju.

Skoro 43.000 pojedinačnih donacija je dato, uključujući i najveću od američkog milijardera Bila Akmana, koji je donirao 99.999 dolara.

Došao iz Sirije

Poreklom iz ratom razorene Sirije, Ahmed je prvi put stigao u Australiju 2006. godine i poseduje prodavnicu duvana u predgrađu Saderlenda. Prvobitni izveštaji su ga pogrešno identifikovali kao vlasnika prodavnice voća.

- U trenutku haosa i opasnosti, Ahmed Al Ahmed je delovao bez oklevanja. Njegovi postupci su bili nesebični, instinktivni i nesumnjivo herojski, izvedeni bez obzira na sopstvenu bezbednost. Prvobitni izveštaji ukazuju da je dva puta ranjen dok je štitio druge. Ovaj GoFundMe je pokrenut da bismo pokazali našu zahvalnost i podršku osobi koja je pokazala neverovatnu hrabrost kada je to bilo najpotrebnije - navodi se u opisu stranice za donacije.

Premijer Entoni Albaneze ga je posetio u utorak. Opisao ga je kao „pravog australijskog heroja“ i rekao da mu je bila „velika čast“ upoznati ga.

- Došao je u Bondi sa prijateljima i porodicom, samo je želeo da popije kafu i iznenada se našao u trenutku kada su ljudi pucani ispred njega. Odlučio je da deluje i njegova hrabrost je inspiracija svim Australijancima. On je veoma skroman čovek - rekao je premijer.

Skupljeno 5 miliona donacija

Verovatno će dobiti nagradu za hrabrost od generalnog guvernera Sema Mostina. Ukupne donacije za žrtve pucnjave u Bondiju i njihove porodice sada iznose skoro 5 miliona dolara.

Skoro 780.000 dolara je prikupljeno za porodicu desetogodišnje žrtve Matilde, najmlađe od 15 žrtava. Prikupljanje sredstava za Sofiju i Borisa Gurmana, koji su takođe proglašeni herojima nakon što su ubijeni pokušavajući da zaustave napad, dostiglo je 650.000 dolara.

Više od 360.000 dolara je prikupljeno za porodicu rabina Elija Šlangera, čija je sahrana održana u sredu. Boris Tetlerojd, koji je upucan zajedno sa svojim sinom, imenovan je u sredu kao 13. poznata žrtva. Za njega je prikupljeno skoro 72.000 dolara.

Podsetimo, Sadžid Akram (50) i njegov sin Navid Akram (24) pucali na ljude koji su slavili prvi dan jevrejskog praznika Hanuke. Napad je, prema policiji, inspirisan ISIS-om.