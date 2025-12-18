Slušaj vest

Sjedinjene Američki Države i evropski saveznici Ukrajine pripremili su plan bezbednosnih garancija sa detaljnim i snažnim merama koje bi trebalo da obezbede da svaki budući mirovni sporazum sa Rusijom bude poštovan, pri čemu bi ukrajinska vojska od oko 800.000 pripadnika predstavljala prvu liniju odvraćanja nakon rata.

Ideja je da se napravi višeslojni sistem bezbednosti koji bi trebalo da spreči Rusiju da ponovo napadne Ukrajinu nakon eventualnog mira. Kao što je rečeno, ukrajinska vojska od oko 800.000 vojnika bila bi prva linija odvraćanja.

Zapadne zemlje bi nastavile da naoružavaju, obučavaju i finansijski podržavaju ukrajinsku vojsku. SAD bi obezbeđivale obaveštajni nadzor, uključujući praćenje kršenja primirja i eventualnih ruskih "lažnih zastava".

Evropske trupe u Ukrajini, ne i na frontu

Koalicija evropskih država rasporedila bi trupe iza linije fronta, kao faktor stabilnosti i odvraćanja. Evropski lideri su nagovestili da bi multinacionalne snage mogle delovati unutar Ukrajine, ali ovo je veoma osetljivo pitanje za Moskvu.

U slučaju da ponovo dođe do rata - Ukrajina bi prva vojno reagovala, a zapadni saveznici bi odmah pokušali diplomatsku deeskalaciju.

Ako to ne uspe, u roku od nekoliko dana bi usledila vojna pomoć, uz podršku američkih kapaciteta.

Nalik NATO članu 5