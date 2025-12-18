Slušaj vest

Telo nepoznatog muškarca izvučeno je danas iz reke Sene u Parizu, a prvo što je primećeno je da je jedna ruka odsečena, kao i da na grudima ima dve ubodne rane. 

Grupa od deset mladih ljudi je navodno otkrila telo u sredu popodne u blizini čuvenog Pon Nefa, popularne turističke destinacije u Parizu, prema francuskim novinama "Le Parisien".

Telo je plutalo na površini vode, nakon čega su ga, po prijavi, policija i vatrogasci izvukli.

Prema pisanju lista "Le Figaro", pokojnik je afričkog porekla. Policija je izvestila da je jedna ruka bila odsečena i da su mu grudi imale dve ubodne rane.

Istražitelji veruju da je telo plutalo u Seni nekoliko nedelja.

Mnogo pitanja oko smrti

Telo je predato odeljenju za sudsku medicinu na obdukciju, nakon čega će biti utvrđen uzrok smrti, a takođe se istražuje da li je u pitanju krivično delo. 

- Tragovi na telu leša izvučenog iz vode mogu biti povezani sa njegovim putovanjem kroz Senu i ponekad brutalnim susretom sa preprekama - navodi se u saopštenju Javnog tužilaštva, i dodaje da se ne žuri sa zaključcima. 

Kurir.rs/Bild

Ne propustiteHronikaIZVUČENO TELO IZ DUNAVA KOD RITOPEKA Prolaznici primetili da nešto pluta, usledio ŠOK kada je otkriveno šta: Pronađena i lična dokumenta!
zxczxczx01-news1-dado-djilas.jpg
HronikaIZVUČENO TELO MUŠKARCA IZ SAVE KOD SREMSKE RAČE Sumnja se da je u pitanju mladić za kojim se od juče traga: Sve službe na terenu (FOTO)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 17.48.46_a7bdda1d.jpg
HronikaTRAGIČAN KRAJ POTRAGE! Poznat identitet muškarca čije telo je danas izvučeno iz jezera u Kragujevcu: Porodica ga tražila dve nedelje - prve fotografije! (FOTO)
IMG-1899601239b4ea2e9ab877587f9b47f6-V.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! Izvučeno telo muškarca iz Šumaričkog jezera u Kragujevcu: Naložena obdukcija (FOTO)
1747853806624.jpg