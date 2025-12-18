Slušaj vest

Telo nepoznatog muškarca izvučeno je danas iz reke Sene u Parizu, a prvo što je primećeno je da je jedna ruka odsečena, kao i da na grudima ima dve ubodne rane.



Grupa od deset mladih ljudi je navodno otkrila telo u sredu popodne u blizini čuvenog Pon Nefa, popularne turističke destinacije u Parizu, prema francuskim novinama "Le Parisien".

Telo je plutalo na površini vode, nakon čega su ga, po prijavi, policija i vatrogasci izvukli.

Prema pisanju lista "Le Figaro", pokojnik je afričkog porekla. Policija je izvestila da je jedna ruka bila odsečena i da su mu grudi imale dve ubodne rane.

Istražitelji veruju da je telo plutalo u Seni nekoliko nedelja.

Mnogo pitanja oko smrti

Telo je predato odeljenju za sudsku medicinu na obdukciju, nakon čega će biti utvrđen uzrok smrti, a takođe se istražuje da li je u pitanju krivično delo.

- Tragovi na telu leša izvučenog iz vode mogu biti povezani sa njegovim putovanjem kroz Senu i ponekad brutalnim susretom sa preprekama - navodi se u saopštenju Javnog tužilaštva, i dodaje da se ne žuri sa zaključcima.