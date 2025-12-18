Slušaj vest

SNALAŽLJIVI 85-godišnji penzioner iz Bavarske već je drugi put uspešno postavio zamku prevarantima koji su pokušali da ga opljačkaju, pomažući policiji da uhvati počinioce. U najnovijem slučaju,prevarant je od njega tražio zlato i 10.000 evra.

Penzioner je u utorak primio poziv od muškarca koji se lažno predstavio kao policajac, koristeći uobičajeni trik da je član porodice u nevolji. Odmah je shvatio da se radi o prevari, ali je nastavio razgovor i rekao pozivaocu da će pripremiti 10.000 evra u kešu i nekoliko zlatnika.

Dok je zadržavao prevaranta na liniji, njegova ćerka obavestila je policiju u Ingolstadtu. Policajci su brzo reagovali i na dogovorenom mestu primopredaje uhapsili 20-godišnjeg osumnjičenog.

Nije mu prvi put

Ovo je već drugi put da su ovaj penzioner i njegova ćerka na sličan način pomogli policiji. U septembru prošle godine, muškarac koji se takođe predstavljao kao policajac pokušao je od 85-godišnjaka da izvuče više od 60.000 evra u kešu.

"I tada su on i njegova ćerka reagovali na uzoran način, što je takođe dovelo do hapšenja kurira", saopštila je policija. Tada je na mestu primopredaje uhapšena 40-godišnja žena koja je došla po paket sa novcem.

U oba slučaja, prevaranti su koristili istu priču: novac je navodno bio potreban za kauciju rođaka nakon smrtonosne saobraćajne nesreće. Prošle godine su tvrdili da se radi o njegovoj nećakinji, a ovog puta unuci.