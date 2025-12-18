Slušaj vest

Mađarska spremna ulazi u predstojeću prazničnu sezonu, a Budimpešta ostaje jedna od najatraktivnijih zimskih destinacija u Evropi. Božični marketi, svetlosne instalacije i bogat kulturni program čine je dobrom izborom za kraj 2025. i doček 2026. Ove godine praznični program dodatno dobija na značaju jer se odvija paralelno sa Mađarsko-srpskom kulturnom sezonom, koja kroz različite umetničke forme promoviše kulturnu razmenu i saradnju dve zemlje.

Za sve one koje žele da praznike provedu u komšiluku, Kurir predstavlja mesta širom Mađarske koja mogu da se obiđu kao i njihove ponude.

Foto: Visit Hungary

Istorijski ambijent

Kako je saopštila Nacionalna turistička organizacija Mađarske, Budimpešta je dom dva verovatno najpoznatija božična marketa u Evropi - kod Bazilike Svetog Stefana (Advent Basilica) i na Trgu Vorošmarti. Advent Basilica je po glasovima putnika godinama proglašavan za najbolji božicni market u Evropi (2019, 2021, 2022. i 2023. godine), dok je 2024. izabran za najbolji svih vremena u posebnoj "All-Stars" ediciji. Ove sezone, prema glasanju na sajtu European best destinations, božični market kod Bazilike Svetog Stefana zauzeo je drugo mesto, odmah iza marketa u Krajovi.

-Na Budimskom dvorcu posetioci mogu doživeti praznike u istorijskom ambijentu, dok je veliko gradsko klizalište u Varošligetu i dalje jedna od glavnih zimskih atrakcija. Ovo klizalište, koje se prostire na 12.000 kvadratnih metara i nalazi između Trga heroja i zamka Vajdahunjad, jedno je od najvećih i najstarijih u Evropi, a klizanje se na ovom mestu održava još od 1870. godine. Odmah uz ledenu pistu, ove godine je otvoren Happy Wonderland Budapest, prvi božicni zabavni park u gradu, sa panoramskim točkom, tematskim vožnjama i svetlosnim instalacijama. Ulaz je besplatan. Ljubitelji svetlosnih instalacija mogu posetiti i Lumina Park, kao i Garden of Lights u Botanickoj bašti ELTE, koji ove zime donosi osvetljenu priču o Petru Panu - navodi Nacionalna turistička organizacija Mađarske i dodaje:

Foto: Visit Hungary

Rok opera, ples i čarolija

-Za 31. decembar Budimpešta priprema bogatu i raznovrsnu kulturnu ponudu. Virtuoz violine Zoltan Maga održaće tradicionalni novogodišnji koncert, dok će u Mađarskoj državnoj operi biti izvedeni simfonijska rok-opera Kralj Stefan, plesna predstava Frida, klasicni balet Krcko Oraščić i koncert posvećen Ludvigu van Betovenu. A ako želite potpuno jedinstvenu Novu godinu koja vam omogućava da udete u mit, doživite priču, ples, cirkus i vizuelnu magiju i postanete "režiser" svoje predstave, "Walk My World" u prostoru Millenáris je preporuka.

Advent i u drugim gradovima