VIŠE OD DVA MILIONA RUSA PISALO PUTINU: Ruski predsednik u petak na "Direktnoj liniji" odgovara na pitanja građana
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Moskva zainteresovana da ceo svet čuje šta ruski predsednik Vladimir Putin govori.
"Velika pres konferencija i 'direktna linija' biće održane 19. decembra. Početak programa je u 10 sati po srednjeevropskom vremenu", najavio je ranije Kremlj.
Za ovaj događaj uvek vlada ogromno interesovanje i građana i medija. Do sada je već stiglo preko dva miliona pitanja.
Priliku da postave pitanje imaće i novinari iz neprijateljskih zemalja.
Ceo svet će čuti Putina, zato prisustvuju i strani novinari
Rusija je zainteresovana da ceo svet čuje šta ruski predsednik Vladimir Putin govori, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući novinarima prisustvo medija iz neprijateljskih zemalja na velikoj godišnjoj konferenciji ruskog lidera „Rezultati godine“.
Moramo da brinemo o svojim poslovima i da štitimo svoje interese. A, u našem je interesu da osiguramo da ceo svet čuje šta Putin govori. Zato su njihovi novinari ovde“, primetio je Peskov.
„Naravno, novinari će biti tamo, biće iz prijateljskih zemalja i oni koji nastavljaju da rade ovde iz neprijateljskih zemalja. Ne bih rekao da ovde ima mnogo njih koji rade, ali svejedno postoje oni koji dosledno nastavljaju svoje aktivnosti i oni će učestvovati u programu, imaće priliku da postavljaju pitanja, baš kao i svi ostali“, objasnio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Ovogodišnja konferencija biće 22. po redu.
Prva "Direktna linija" je organizovana u decembru 2001. godine i od tada je postala tradicija. Od 2023. održava se zajedno sa novogodišnjom konferencijom za štampu "Rezultati godine".
Putin je prošle godine odgovarao na pitanja četiri sata i 27 minuta.
Kurir.rs/RIA Novosti