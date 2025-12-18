Predsedavajuća zemlja se priprema za učešće Vladimira Vladimiroviča Putina na samitu u Majamiju sledećeg decembra.
Ruski predstavnik u međunarodnoj organizaciji najavila
AMERIKA ČEKA PUTINA U MAJAMIJU: Evo kada bi ruski predsednik mogao da dođe na samit G20
Sjedinjene Američke Države se pripremaju za moguću posetu ruskog predsednika samitu G20 u Majamiju u decembru 2026. godine, saopštila je Svetlana Lukaš, ruski predstavnik u međunarodnoj organizaciji.
„Predsedavajuća zemlja se priprema za učešće Vladimira Vladimiroviča Putina na samitu u Majamiju sledećeg decembra“, rekla je Lukaš.
Prvi sastanak predstavnika G20 u okviru novouspostavljenog američkog predsedništva održan je u Vašingtonu 15. i 16. decembra.
