Demokrate u Nadzornom odboru Predstavničkog doma objavile su fotografije sa imanja Džefrija Epstajna - najnovije u nizu sporadičnih objavljivanja koja su poslednjih nedelja izazvala intenzivno političko interesovanje oko toga ko je možda bio povezan sa osuđenim seksualnim prestupnikom.

Pet fotografija, koje su članovi odbora objavili bez daljeg konteksta, uključuju ukrajinski pasoš označen na osobu ženskog pola, filozofa Noama Čomskog u avionu sa Epštajnom i Bila Gejtsa koji pozira za fotografiju sa ženom čije je lice demokrata u odboru zamaglila.

Poruka o slanju devojaka

Fotografije uključuju i snimak ekrana SMS poruke u kojoj jedna osoba govori o slanju devojaka.

„Ne znam, pokušajte da pošaljete nekog drugog. Imam prijateljicu izviđačicu, danas mi je poslala nekoliko devojaka. Ali traži 1.000 dolara po devojci. Sada ću vam poslati devojke. Možda će neke od njih biti dobre za ...?“ piše u seriji poruka. Osoba zatim šalje detaljan opis koji uključuje ime, „18 godina“, visinu, mere, težinu, napomenu o Šengenskom prostoru i „grad polaska“. Veći deo informacija je redigovan, ali su vidljivi godine, kvačica pored Šengena i Rusija.

Nema konteksta ove komunikacije, niti je jasno ko su učesnici u razmeni poruka.

Citati iz Lolite

Peta fotografija prikazuje žensko stopalo sa citatom iz „Lolite“, romana Vladimira Nabokova o muškarčevoj seksualnoj opsesiji dvanaestogodišnjom devojčicom, napisanim na njemu.

Demokrate su istakle da im imanje nije pružilo nikakav kontekst za slike koje su podeljene sa odborom i rekle su da su ih objavile onako kako su primljene, sa izuzetkom uvodnika.

Demokrate su odlučile koje će fotografije objaviti nakon što je odbor prošle nedelje primio više od 95.000 slika od imanja, koje zakonodavci još uvek pregledaju.

Članovi Odbora su uz svako objavljivanje naznačili da su redigovali sve lične podatke koji bi mogli da identifikuju žrtve i preživele, ili u slučajevima gde nije bilo poznato da li je osoba prikazana na fotografiji žrtva Epstajnovog zlostavljanja.

Demokrate u Nadzornom odboru su prošle nedelje objavile delove fotografija koje je Epštajnovo imanje predalo odboru, dok je odbor koji predvode republikanci do sada uglavnom objavljivao dokumente i slike u jednom paketu, tek nakon što su ih zakonodavci u potpunosti pregledali. Republikanci u odboru optužili su demokrate da „selektivno biraju“ slike kako bi stvorili određenu naraciju.

„Demokrate u Nadzornom odboru će nastaviti da objavljuju fotografije i dokumente iz Epštajnovog imanja kako bi osigurali transparentnost za američku javnost“, rekao je Robert Garsija, vodeći demokrata u odboru u saopštenju.

„Kako se približavamo roku za Zakon o transparentnosti Epstajnovih dosijea, ove nove slike pokreću još više pitanja o tome šta tačno Ministarstvo pravde ima u svom posedu. Moramo okončati ovo zataškavanje Bele kuće, a Ministarstvo pravde mora odmah da objavi Epstajnove dosijee.“

Gejts i Čomski na fotografijama

Prethodne fotografije sa Epštajnovog imanja koje su objavile demokrate prikazivale su privatno ostrvo pokojnog finansijera i brojne moćne ličnosti iz njegove pratnje.

Ranije je objavljeno da su Gejts i Čomski poznavali Epštajna i pojavljuju se na nedavno objavljenim fotografijama sa imanja. CNN je kontaktirao predstavnike obojice.

Gejts pozira sa devojkom ili devojkama na dve fotografije. Portparol Bila Gejtsa je ranije negirao da je Epstajn ikada radio za njega. Gejts je ranije rekao da žali što je upoznao Epštajna, rekavši Andersonu Kuperu sa CNN-a 2021. godine: „Bila je ogromna greška provoditi vreme sa njim, dati mu kredibilitet samo time što je bio tamo.“

Čomski je ranije odbio zahteve CNN-a za komentar. Poznato je da je jednom napisao preporuku za Epstajna, razgovarao sa njim o nauci i filozofiji i bio je pozvan da odsedne u jednoj od Epstajnovih kuća 2015. godine.

Žrtve zabrinute zbog postepenog objavljivanja

Komitet, predvođen republikancima, dobio je slike iz Epstajnovog imanja kao deo svoje tekuće istrage. Komitet je do sada objavio desetine hiljada dokumenata, imejlova i drugih komunikacija koje je primio od Epstajnovog imanja.

U nedavnom intervjuu za CNN, grupa preživelih je rekla da su pod stresom jer ne znaju kada i šta bi moglo biti objavljeno bilo kog dana. Takođe su rekli da su neka od dosadašnjih objavljivanja probudila sećanja na njihove traume iz prošlih godina.

Stotine žrtava za koje se veruje da ih je Epstajn zlostavljao trenutno se pripremaju za objavljivanje Epstajnovih dosijea od strane Ministarstva pravde - objavljivanje za koje se očekuje da bude daleko opsežnije i dalekosežnije od svega što je do sada objavljeno.

Međutim, Ministarstvo pravde, koje se suočava sa rokom u petak da objavi svoje istražne dosijee prema zakonu koji je Kongres usvojio prošlog meseca, još uvek nije javno izložilo konkretan vremenski okvir ili parametre za predstojeće objavljivanje, a preživeli koji su razgovarali sa CNN-om rekli su da ih ministarstvo nije kontaktiralo da bi razgovarali o tome.