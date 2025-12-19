Slušaj vest

Bez sumnje, sauna je jedan od najprepoznatljivijih simbola Finske. Ono što se u drugim državama sveta može smatrati luksuzom, u skandinavskoj zemlji je svakodnevna praksa. Gotovo sve kuće, bilo porodične ili stanovi u soliterima, imaju saunu.

Finci je koriste negde između rituala i pravog društvenog događaja. Ova praksa koja je deo njihove kulture donosi i značajne zdravstvene koristi. Ukratko, prava finska tradicija koja može doprineti dugovečnosti

- Sauna ima mnoge koristi za opšte zdravlje. Ipak, ona je samo dodatak, jer stubovi koji najviše produžavaju život ostaju ishrana, vežbanje, odmor i pravilno upravljanje stresom. Sauna umnožava ove koristi, ali ih ne zamenjuje - objašnjava Saul Sančes, nutricionista i sportista.

On zasniva svoje tvrdnje na naučnim dokazima, s obzirom na to da je rad objavljen u časopisu BMC Medicine pokazao da sauna može pomoći u smanjenju rizika od smrti od bilo kog uzroka do 40 odsto u kontekstu zdravog načina života.

- Tokom 20 godina, finski istraživači su pratili više od 2.000 ljudi kako bi shvatili kako sauna utiče na dugovečnost. Primetili su da su oni koji su išli u saunu više puta nedeljno imali znatno manju smrtnost u narednih 15 godina, bez obzira na njihov socioekonomski status - potvrđuje nutricionista i stručnjak za brazilski džiu-džicu.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Benefiti saune

Generalno, rezultati studije sugerišu manji rizik od opšte smrtnosti, manje srčanih oboljenja i bolju funkciju krvnih sudova, manji rizik od demencije i Alchajmerove bolesti, manju verovatnoću iznenadne srčane smrti, bolji oporavak posle treninga i manje upale, kao i bolji san, manje stresa i više endorfina.

Sa ovakvim rezultatima, nije iznenađujuće što je rizik od opšte smrtnosti bio manji za 40 odsto kod onih koji su uživali u sauni 4-7 dana nedeljno, iako su i oni koji su išli 2-3 puta nedeljno imali značajne koristi (24 odsto manji rizik od smrti).

Među naučnim mehanizmima koji objašnjavaju ovaj efekat, istraživači pretpostavljaju da sauna generalno usporava starenje na ćelijskom i kardiovaskularnom nivou.