Slušaj vest

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof sastaće se danas sa katarskim, egipatskim i turskim zvaničnicima u Majamiju na Floridi kako bi razgovarali o drugoj fazi primirja u Pojasu Gaze, najavio je zvaničnik Bele kuće.

Četiri zemlje žele da odluče o zajedničkom pristupu kako bi uticale na Izrael i palestinsku militantnu grupu Hamas da što pre počnu da sprovode drugu fazu primirja u Pojasu Gaze, preneo je američki portal Aksios.

Sastanak na Floridi biće okupljanje posrednika na najvišem nivou od stupanja primirja u Pojasu Gaze na snagu 10. oktobra, a prisustvovaće katarski premijer Mohamed bin Abdul Rahman el Tani, turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan i egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati.

Sastanak se održava uoči sastanka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i američkog predsednika Donalda Trampa na Floridi 29. decembra, na kojem će razgovarati i o primirju u Pojasu Gaze.

Američki portal Politiko javio je juče da će se Vitkof i njegov tim tokom vikenda u Majamiju sastati sa predstavnicima Rusije, u okviru napora administracije američkog predsednika Donalda Trampa da se okonča skoro četvorogodišnji rat između Kijeva i Moskve.

Ne propustitePlanetaJEZA I STRAHOTA: Teroristi ubijali redom, krvožedno su spalili i Vivijan, aktivistkinju koja je Palestince vodila na lečenje
Sivlija Slaming
PlanetaUBIJEN VRHOVNI KOMANDANT HAMASA: Likvidiran sa još tri osobe dok su bili u automobilu
x01 AP Mohammad Zaatari.jpg
Planeta"NEĆEMO PREĆI U SLEDEĆU FAZU SPORAZUMA AKO SE NE ISPUNI USLOV": Vođa Hamasa traži od međunarodne zajednice da se izvrši pritisak na Izrael
bakci01 EPA Mohammed Saber.jpg
PlanetaHAMAS SPREMAN DA PREDA ORUŽJE POD JEDNIM USLOVOM: Traže da Izrael prestane s okupacijom Gaze
x01 AP Abdel Kareem Hana.jpg