UOČI SUSRETA TRAMPA I NETANJAHUA: Vitkof danas u Majamiju sa zvaničnicima Katara, Egipta i Turske o Gazi
Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof sastaće se danas sa katarskim, egipatskim i turskim zvaničnicima u Majamiju na Floridi kako bi razgovarali o drugoj fazi primirja u Pojasu Gaze, najavio je zvaničnik Bele kuće.
Četiri zemlje žele da odluče o zajedničkom pristupu kako bi uticale na Izrael i palestinsku militantnu grupu Hamas da što pre počnu da sprovode drugu fazu primirja u Pojasu Gaze, preneo je američki portal Aksios.
Sastanak na Floridi biće okupljanje posrednika na najvišem nivou od stupanja primirja u Pojasu Gaze na snagu 10. oktobra, a prisustvovaće katarski premijer Mohamed bin Abdul Rahman el Tani, turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan i egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati.
Sastanak se održava uoči sastanka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i američkog predsednika Donalda Trampa na Floridi 29. decembra, na kojem će razgovarati i o primirju u Pojasu Gaze.
Američki portal Politiko javio je juče da će se Vitkof i njegov tim tokom vikenda u Majamiju sastati sa predstavnicima Rusije, u okviru napora administracije američkog predsednika Donalda Trampa da se okonča skoro četvorogodišnji rat između Kijeva i Moskve.