Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof sastaće se danas sa katarskim, egipatskim i turskim zvaničnicima u Majamiju na Floridi kako bi razgovarali o drugoj fazi primirja u Pojasu Gaze, najavio je zvaničnik Bele kuće.

Četiri zemlje žele da odluče o zajedničkom pristupu kako bi uticale na Izrael i palestinsku militantnu grupu Hamas da što pre počnu da sprovode drugu fazu primirja u Pojasu Gaze, preneo je američki portal Aksios.

Sastanak na Floridi biće okupljanje posrednika na najvišem nivou od stupanja primirja u Pojasu Gaze na snagu 10. oktobra, a prisustvovaće katarski premijer Mohamed bin Abdul Rahman el Tani, turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan i egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati.

Sastanak se održava uoči sastanka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i američkog predsednika Donalda Trampa na Floridi 29. decembra, na kojem će razgovarati i o primirju u Pojasu Gaze.