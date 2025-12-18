Slušaj vest

Rusija je navodno primenila "taktike zastrašivanja" prema belgijskim političarima i visokim finansijskim rukovodiocima kako bi blokirala plan korišćenja 185 milijardi evra zamrznutih ruskih sredstava za pomoć Ukrajini, piše Gardijan.

Prema izveštaju, ruski obaveštajni agenti su ciljali ključne osobe u Euroclear-u, belgijskoj instituciji za deponovanje hartija od vrednosti, gde se nalazi većina zamrznutih sredstava.

Evropski zvaničnik je za "Gardijan" izjavio da se kampanja verovatno može pripisati ruskoj vojnoj obaveštajnoj službi GRU, iako obim i neposredna opasnost još nisu potpuno jasni.

"Sigurno su primenjene taktike zastrašivanja", rekao je zvaničnik.

Navodi se da su navodne pretnje bile usmerene na generalnu direktorku Euroclear-a, Valeri Urban, kao i na druge visoke rukovodioce finansijske grupe.

Euroclear je odbio da komentariše ove navode..

"Sve potencijalne pretnje tretiraju se sa najvećim prioritetom i duboko se istražuju, često uz podršku nadležnih organa kada je to prikladno", istakli su oni.

Portparol belgijskog premijera Barta De Vevera takođe je odbio da komentariše navodne pretnje povezane sa Rusijom.

Kurir.rs/Gardijan

