Sednicu parlamentarnog odbora u Poljskoj obeležile su teške uvrede i demonstrativan odlazak poslanika PiS-a Marka Suskog.

Poljsku političku scenu potresao je ozbiljan incident tokom sednice parlamentarnog odbora, kada je poslanik stranke Pravo i pravda (PiS) Marek Suski javno izvređao svoje kolege, nazvavši ih „debilima“. Skandal se dogodio u sredu, a snimak tog trenutka brzo je počeo da kruži medijima i društvenim mrežama.

Incident je usledio nakon glasanja o zahtevu za impičment predsednika Odbora, Pjotra Adamoviča, poslanika Građanske koalicije (KO). Inicijatori zahteva za smenu, među kojima su bili i pojedini predstavnici PiS-a, optužili su Adamoviča da im uskraćuje pravo na reč i da ograničava slobodu parlamentarne debate.

Na te optužbe reagovala je poslanica Građanske koalicije Uršula Augustin, odbacujući tvrdnje o cenzuri.

– Nije tačno da bilo kome uskraćujemo pravo da govori. Takođe, ni mi, a verujem ni predsednik Odbora, nemamo praksu da cenzurišemo tuđe izjave. Ako neko smatra da je skandal to što je ministru kulture omogućeno da govori na sednici Odbora za kulturu, onda se očigledno ne razumemo – poručila je Augustin.

Rasprava je ubrzo prerasla u otvoreni sukob. Predstavnici stranke Pravo i pravda nastavili su da insistiraju na raspravi o zahtevu za impičment, nakon čega se za reč javila vidno ogorčena poslanica PiS-a Joana Lihocka.

– Ograničavanje prava opozicije na normalnu parlamentarnu debatu tipično je za takozvanu koaliciju „13. decembar“. Nikada do sada u Odboru za kulturu nismo imali ovako sramotnu situaciju – izjavila je Lihocka, uz podnošenje formalnog zahteva da se otvori rasprava o smeni predsednika Odbora.

Međutim, poslanik Građanske koalicije Vojćeh Krol odgovorio je sopstvenim predlogom – zahtevom za hitno glasanje. Taj predlog je izglasan većinom glasova, što je izazvalo burnu reakciju Marka Suskog.

– Hvala vam, ja napuštam ovaj odbor. Ne može se raditi sa kretenima. Doviđenja, gospodo. Doviđenja, debili – rekao je Suski, nakon čega je demonstrativno napustio salu.

Suski bez kajanja, KO traži sankcije

Dan nakon incidenta, Marek Suski pokušao je da opravda svoje ponašanje gostujući na televiziji TVP Info. On je ponovio da je postojao zahtev za impičment predsednika Odbora i da, prema njegovim rečima, način na koji je postupak vođen nije bio opravdan.

Foto: Printskrin X

– Nama je uskraćeno pravo na glasanje i to se ne može tolerisati. Prevare u Sejmu nisu prihvatljive – izjavio je Suski, dodajući da je njegova reakcija bila posledica, kako tvrdi, nepoštenog postupanja.

– Kada vam se uskraćuje pravo glasa, to je jedini izraz koji vam preostaje – rekao je on, ne pokazujući kajanje zbog izgovorenih uvreda.

Klub poslanika Građanske koalicije reagovao je podnošenjem zahteva Etičkoj komisiji Sejma, tražeći da se Suski disciplinski kazni zbog neprimerenog ponašanja.

U obrazloženju zahteva naveli su da je izraz „kreten“ „jasno uvredljiv, neprimeren i pežorativan“, da se koristi sa ciljem ponižavanja sagovornika i da implicira da je neko glup ili nerazuman, što je, kako ističu, neprihvatljivo u parlamentarnom diskursu.

Ovo, međutim, nije prvi put da se Marek Suski našao u centru skandala zbog uvredljivog rečnika. U oktobru 2024. godine, tokom burne rasprave na istom odboru, on je takođe nazvao poslanika Pjotra Adamoviča „kretenom“. Tada se raspravljalo o zahtevu za impičment Kšištofa Čabanjskog sa funkcije predsednika Nacionalnog saveta za medije.