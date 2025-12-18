Slušaj vest

Američka vojska je potopila još jedan brod, koji je, kako se tvrdi, prevozio drogu u međunarodnim vodama u istočnom Pacifiku, a u napadu su poginula četiri muškarca, saopštila je Južna komanda SAD.

Brodom je upravljala "označena teroristička organizacija", a američke obaveštajne službe su potvrdile da je "plovio poznatim rutama za trgovinu drogom u istočnom Pacifiku i da je bio angažovan u operacijama trgovine drogom", navela je komanda u objavi na Iksu.

-Ukupno su ubijena četiri muškarca narkoterorista, a nijedan pripadnik američke vojske nije povređen, navodi se u objavi.

"Neće biti dozvoljen prolaz nikome ko ne bi trebalo da prolazi"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da blokada svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele znači da neće biti dozvoljen prolaz "nikome ko ne bi trebalo da prolazi".

-Sećate se, uzeli su nam sva energetska prava, uzeli su nam svu naftu ne tako davno, i mi je želimo nazad, ali su je uzeli. Nezakonito su je uzeli, rekao je Tramp novinarima.

Foto: Printskrin X

Tramp je tokom protekle noći saopštio da je počela blokada sancionih naftnih tankera Venecuele, kao i da predsednik te zemlje Nikolas Maduro koristi prihode od nafte za finansiranje ilegalnih operacija, uključujući "narko-terorizam".

Tenzije su dodatno eskalirale prošle nedelje kada su američke snage zaplenile tanker za naftu u vodama blizu Venecuele.

Sjedinjene Američke Države su sankcionisale trojicu Madurovih nećaka i više puta su izvele smrtonosne vojne napade na brodove sa Kariba, uz obrazloženje da su napadi izvedeni zato što prevoze drogu.

Od početka septembra, Pentagon je potopio više od 20 navodnih brodova za prevoz droge u Karibima i istočnom Tihom okeanu, usmrtivši više od 90 ljudi u napadima, prenosi Tanjug.

Poslednjih nedelja, predsednik SAD Donald Tramp je više puta je najavljivao da će američka vojska uskoro početi kopnene napade na trgovce drogom na Karibima, što je eskaliralo tenzije između SAD i Venecuele.