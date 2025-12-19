Slušaj vest

Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je da bi konfiskacija ruske imovine zarad finansiranja Ukrajine bila objava rata.

"Uzimanje novca jedne strane i davanje drugoj, uvuklo bi EU u sukob. To se ne sme desiti. Srećom, nisam jedini koji to tako vidi", istakao je Obran novinarima u Briselu.

On je još jednom ponovio da je "za Mađarsku je put finansiranja Ukrajine iz zajedničkog kredita EU apsolutno neprihvatljiv".

"Guranje Mađarske u zajednički dug kako bi se finansirao rat koji nije naš, nije opcija. Mi biramo mir umesto rata i pregovore umesto nepromišljenih kredita", naveo je predsednik mađarske vlade.

Orban je juče rekao, da ako je dobro razumeo, konfiskacija ruske imovina za sada neće biti tema, ali je tema zajednički kredit EU, kojem se Mađarska protivi.