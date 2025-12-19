Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je danas izvršnu uredbu kojom se marihuana na federalnom nivou proglašava za manje opasnu drogu koja bi mogla da ima medicinsku vrednost.

Marihuana je već dugo legalna u mnogim saveznim državama, ali se na federalnom nivou nalazi u prvoj kategoriji najopasnijih droga, poput heroina, a sada će biti prebačena u treću kategoriju, gde su, na primer, anabolički steroidi i ketamin, prenosi Politiko.

I posle ove uredbe, koju treba da formalizuje državna tužitelja Pam Bondi, marihuana će ostati kontrolisana supstanca koju većina ljudi ne sme da poseduje prema saveznom zakonu, ali bi ovaj potez mogao da podstakne više istraživanja i da obezbedi poreske olakšice kompanijama koje se bave dobrim stranama kanabisa.

Foto: Doug Mills/Pool The New York Times

„Ljudi me mole da ovo uradim. Decenijama ovo traže američki pacijenti koji pate zbog ekstremnih bolova, neizlečivih bolesti, agresivnih karcinoma, poremećaja, neuroloških problema i još mnogo toga, uključujući brojne veterane koji žive sa hroničnim medicinskim problemima koji su ozbiljno pogoršali kvalitet njihovih života“, rekao je Tramp prilikom potpisivanja uredbe, okružen zdravstvenim zvaničnicima, uključujući ministra zdravlja Roberta F. Kenedija mlađeg.

Uredba će olakšati pristup kanabisu korisnicima Medikera i Medikejda uvođenjem modela koji bi pokrivao medicinski preporučene proizvode sa CBD, neopojnim jedinjenjem koje potiče od konoplje, bliskog srodnika marihuane, bez ikakvih troškova za starije osobe.

Interesantno je da potpisivanje uredbe dolazi u trenutku kada većina republikanaca u Kongresu insistira na smanjenju upotrebe kanabisa u rekreativne i medicinske svrhe, što najavljuje još jednu temu za podele unutar Republikanske stranke