SENATORI MOLE TRAMPA DA POMOGNE UKRAJINI: Zaplenite rusku imovinu i pošaljite novac Kijevu! "Oni će kupiti oružje od nas, to je dobro za Ameriku"!
Grupa senatora SAD iz Republikanske partije obratila se predsedniku Donaldu Trampu sa molbom da konfiskuje zamrznute ruske aktive na teritoriji zemlje i da ih pošalje u pomoć Ukrajini.
Pismo su potpisali republikanski senatori Džim Riš, Rodžer Viker, Džon Kenedi i Rik Skot.
"Pozivamo Vas da iskoristite ovlašćenja koja su vam data u skladu sa Zakonom o obnavljanju ekonomskog prosperiteta i mogućnosti za Ukrajince i u koordinaciji sa G7 i evropskim saveznicima da u Ukrajinu prenesete puni iznos Ruske suverene imovine zamrznute ili imobilisane u Sjedinjenim Državama", navodi se u pismu.
Senatori pišu da će takav potez otključati odluku o korišćenju "162 milijarde dolara imobilisane Ruske suverene imovine u Evropskoj uniji".
"Nakon konfiskacije, ova sredstva iz Evrope će se koristiti za kupovinu oružja od američkih proizvođača za isporuku u Ukrajinu. To je dobar posao za Ameriku; ona će doneti naređenja koja će pomoći da se ubrza razvoj naše domaće odbrambene industrije i obezbedi sposobnost Ukrajine da se brani u bliskoj budućnosti", objasnili su republikanski kongresmeni.
Oni pozivaju Trampa da naloži državnom sekretaru Marku Rubiju i ministru finansija Skotu Besentu da "odmah preduzmu mere za oduzimanje ruske suverene imovine u vrednosti od oko 5 milijardi dolara koja je trenutno zamrznuta u Sjedinjenim Državama".
"Čak i ako se postigne mir, Ukrajini će biti potrebna modernizacija svojih oružanih snaga, a korišćenje ovih sredstava obezbediće Ukrajini mogućnost da se pouzdano brani u narednim godinama, istovremeno otvarajući pristup više od 81 milijardu dolara novih evropskih investicija u američku odbrambenu industriju", navodi se u pismu.
Prema podacima Agencije Blumberg, SAD su lobirale u nekoliko zemalja Evropske unije, pokušavajući da blokiraju planove EU za korišćenje zamrznutih sredstava Rusije za obezbeđivanje kredita Ukrajini.
U okviru samita Evropske unije nastavljaju se pregovori o mehanizmu korišćenja ruske imovine za finansijsku pomoć Ukrajini i zvuče oprezne procene da će konture sporazuma moći da se dogovore do petka ujutru.
Kurir.rs/Agencije/Ukrajinska pravda