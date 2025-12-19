Slušaj vest

Grupa senatora SAD iz Republikanske partije obratila se predsedniku Donaldu Trampu sa molbom da konfiskuje zamrznute ruske aktive na teritoriji zemlje i da ih pošalje u pomoć Ukrajini.

Pismo su potpisali republikanski senatori Džim Riš, Rodžer Viker, Džon Kenedi i Rik Skot.

"Pozivamo Vas da iskoristite ovlašćenja koja su vam data u skladu sa Zakonom o obnavljanju ekonomskog prosperiteta i mogućnosti za Ukrajince i u koordinaciji sa G7 i evropskim saveznicima da u Ukrajinu prenesete puni iznos Ruske suverene imovine zamrznute ili imobilisane u Sjedinjenim Državama", navodi se u pismu.

Senatori pišu da će takav potez otključati odluku o korišćenju "162 milijarde dolara imobilisane Ruske suverene imovine u Evropskoj uniji".

"Nakon konfiskacije, ova sredstva iz Evrope će se koristiti za kupovinu oružja od američkih proizvođača za isporuku u Ukrajinu. To je dobar posao za Ameriku; ona će doneti naređenja koja će pomoći da se ubrza razvoj naše domaće odbrambene industrije i obezbedi sposobnost Ukrajine da se brani u bliskoj budućnosti", objasnili su republikanski kongresmeni.

Foto: Doug Mills/Pool The New York Times

Oni pozivaju Trampa da naloži državnom sekretaru Marku Rubiju i ministru finansija Skotu Besentu da "odmah preduzmu mere za oduzimanje ruske suverene imovine u vrednosti od oko 5 milijardi dolara koja je trenutno zamrznuta u Sjedinjenim Državama".

"Čak i ako se postigne mir, Ukrajini će biti potrebna modernizacija svojih oružanih snaga, a korišćenje ovih sredstava obezbediće Ukrajini mogućnost da se pouzdano brani u narednim godinama, istovremeno otvarajući pristup više od 81 milijardu dolara novih evropskih investicija u američku odbrambenu industriju", navodi se u pismu.

Prema podacima Agencije Blumberg, SAD su lobirale u nekoliko zemalja Evropske unije, pokušavajući da blokiraju planove EU za korišćenje zamrznutih sredstava Rusije za obezbeđivanje kredita Ukrajini.

U okviru samita Evropske unije nastavljaju se pregovori o mehanizmu korišćenja ruske imovine za finansijsku pomoć Ukrajini i zvuče oprezne procene da će konture sporazuma moći da se dogovore do petka ujutru.