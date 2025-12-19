Slušaj vest

Lideri Evropske unije postigli su dogovor o dodeli kredita od 90 milijardi evra (što je 79 milijardi funti ili 105 milijardi dolara) Ukrajini, nakon što nisu uspeli da se usaglase oko korišćenja zamrznute ruske imovine.

Dogovor pao u tri ujutro posle maratonskih pregovora u Briselu

Sporazum, za koji lideri kažu da će pokriti vojne i ekonomske potrebe Ukrajine u naredne dve godine, postignut je nakon više od jednog dana pregovora na samitu u Briselu.

- Obavezali smo se, isporučili smo - napisao je na mreži "Iks" predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, najavljujući dogovor o kreditu koji će biti obezbeđen zajedničkim budžetom EU.

Vest da je u Briselu pao dogovor u 3 sata ujutro objavio je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Bez Mađarske, Češke i Slovačke

Novac će se prikupiti zajedničkim zaduživanjem 24 od 27 zemalja članica Evropske unije. Neće učestvovati Mađarska, Češka i Slovačka koje se protive daljem finansiranju ukrajinskih ratnih napora.

Bilo je potrebno da se sve 24 zemlje članice slože s planom jer je garantovan centralnim dugoročnim budžetom EU.

Spor oko zamrznute ruske imovine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je lidere EU da iskoriste 200 milijardi evra zamrznute ruske imovine. Međutim, Belgija- u kojoj se nalazi najveći deo tih sredstava zahtevala je garancije za podelu odgovornosti, što se pokazalo kao neprihvatljivo za druge zemlje.

Makron: Potrebno ponovo uspostaviti dijalog s Putinom

U drugom razvoju događaja, francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da smatra da bi bilo "korisno" da Evropa ponovo uspostavi kontakt sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- Verujem da je u našem interesu, kao Evropljana i Ukrajinaca, da pronađemo pravi okvir za ponovno otvaranje ove rasprave - rekao je Makron, dodajući da bi Evropljani trebalo da pronađu način da to učine "u narednim nedeljama".

Belgija: Izbegnuti haos i podele

Belgijski premijer Bart de Veverizjavio je rano u petak da su lideri EU ovom odlukom izbegli "haos i podele", jer su se odlučili za davanje kredita putem zaduživanja, umesto korišćenja zamrznute ruske imovine.

- Ostali smo ujedinjeni - dodao je De Vever.

Ukrajini preti nestašica novca

Ukrajina je na svega nekoliko meseci od ostajanja bez novčanih sredstava, a Zelenski je upozorio da bi, bez finansijske injekcije do proleća, zemlja "morala da smanji proizvodnju dronova".

Prema procenama EU, Ukrajini je potrebno dodatnih 135 milijardi evra kako bi ostala finansijski stabilna u naredne dve godine, a problemi s likvidnošću mogli bi da počnu već u aprilu.

Poruke Moskvi i pritisak saveznika

Nemački kancelar Fridrih Merc, koji je snažno zagovarao plan korišćenja ruske imovine, izjavio je da konačna odluka o kreditu "šalje jasan signal" Putinu.

Rusija je prethodno upozorila lidere EU da ne koriste njen novac, ali je poljski premijer Donald Tusk poručio da Evropa mora "da odgovori izazovu".

Diplomatska ofanziva i razgovori o miru

Sporazum predstavlja preko potrebnu finansijsku pomoć Kijevu u trenutku intenzivne diplomatske aktivnosti, dok američki predsednik Donald Tramp insistira na brzom dogovoru o okončanjurata u Ukrajini.

Američki i ruski zvaničnici trebalo bi da se ovog vikenda sastanu u Majamiju na daljim razgovorima o mirovnom planu, potvrdio je za agenciju AFP zvaničnik Bele kuće.

Očekuje se da će izaslanik Kremlja Kiril Dmitrijev razgovarati sa Trampovim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

Novi razgovori Ukrajine i SAD

U međuvremenu, Zelenski je najavio da će ukrajinske i američke delegacije održati nove razgovore u petak i subotu u Sjedinjenim Američkim Državama.

On je rekao da želi da Vašington pruži više detalja o garancijama koje bi mogao da ponudi kako bi se Ukrajina zaštitila od nove invazije.