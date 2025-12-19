napadač delio istu akademsku prošlost sa profesorom kojeg je ubio

napadač delio istu akademsku prošlost sa profesorom kojeg je ubio

Slušaj vest

Osumnjičeni za masovnu pucnjavu na Univerzitetu Braun na Rod Ajlendu pronađen je mrtav, a policija povezuje bivšeg doktoranda sa ubistvom profesora.

Vlasti su identifikovale osumnjičenog kao Klaudija Manuela Neveša Valentea (48), bivšeg postdiplomca Univerziteta Braun, koji je na ovom prestižnom univerzitetu Ajvi lige studirao pre više od 20 godina.

Istražitelji su naveli da je osumnjičeni, portugalski državljanin, izvršio samoubistvo u jednom skladišnom objektu. Pronađen je sa prostrelnom ranom koju je sam sebi naneo.

1/21 Vidi galeriju Pucnjava na Univerzitetu Braun na Rod Ajlendu u Americi. Dvoje studenata ubijeno, devetoro ranjeno. Napadač u bekstvu. Foto: Screenshot, Mark Stockwell/FR171920 AP, Screenshot, AP / Charles Krupa

Povezanost sa još jednim ubistvom

Istražitelji veruju da je on odgovoran za pucnjavu na Univerzitetu Braun, kao i za ubistvo profesora sa Masačusetskog instituta za tehnologiju (MIT), koje se dogodilo dva dana kasnije u njegovom domu.

Nuno F. G. Loureiro, 47-godišnji fizičar i naučnik u oblasti fuzije, ubijen je u ponedeljak uveče u svom stanu u Bruklajnu, u saveznoj državi Masačusets.

Detalji pucnjave na Univerzitetu Braun

U pucnjavi koja se dogodila prošlog vikenda u amfiteatru Univerziteta Braun poginula su dva studenta, dok je devetoro ranjeno.

Rektorka Univerziteta Braun, Kristina Pakson, izjavila je da je Neveš Valente bio upisan na univerzitet od jeseni 2000. do proleća 2001. godine. Na postdiplomske studije iz fizike primljen je u septembru 2000, ali trenutno nije imao nikakvu vezu sa univerzitetom.

Zajednička akademska prošlost

Valente i Loureiro pohađali su isti akademski program na jednom univerzitetu u Portugalu u periodu od 1995. do 2000. godine, izjavila je američka tužiteljka za Masačusets, Lija B. Foli.

Loureiro je diplomirao fiziku na Institutu Superior Técnico, vodećoj inženjerskoj školi u Portugalu, 2000. godine, navodi se na njegovoj stranici na sajtu MIT-a.

Iste godine, prema arhiviranoj odluci o raskidu ugovora iz februara 2000, Neveš Valente je otpušten sa pozicije na Univerzitetu u Lisabonu.

Univerzitet Braun

Univerzitet Braun je jedan od najstarijih i najprestižnijih univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama, sa oko 7.300 studenata na osnovnim studijama i nešto više od 3.000 postdiplomskih studenata.

Pre dva dana FBI je objavio kompilaciju video-snimaka na kojima se vidi osumnjičeni. Na snimcima se vidi muškarac kako hoda, zadržava se i povremeno trči ulicom, pre i posle pucnjave.

Kako je izgledao napad?

Stravična pucnjava dogodila se u subotu popodne, pred kraj časa ekonomije, u zgradi Barus i Holi, koja okuplja inženjerske i fizičke odseke kampusa u Providensu, u saveznoj državi Rod Ajlend.

Studenti su se pripremali za završne ispite i predstojeći zimski raspust. U trenutku napada u amfiteatru je bilo oko 60 studenata, kada je napadač oko 16 časova upao u salu i otvorio vatru.

Neki studenti su pobegli, dok su se drugi sakrili ispod stolica i iza klupa.

Ko su žrtve napada?

Među dvoje poginulih bila je i studentkinja druge godine Ela Kuk (19) iz Alabame, potpredsednica Republikanskog kluba na univerzitetu, koja je studirala na Braunu od 2024. godine.

Druga žrtva bio je Muhamadaziz Umurzokov, student prve godine poreklom iz Uzbekistana.

U pucnjavi je ranjeno devet osoba. Kendal Tarner, bivši učenik Akademije Durham, nalazi se u kritičnom stanju.