Američki predsednik Donald Tramp naredio je obustavu programa lutrije za zelene karte, saopštila je sekretarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem, navodeći da je upravo taj program omogućio osumnjičenom za pucnjave na Univerzitetu Braun i u Masačusetskom institutu za tehnologiju (MIT) da dođe u Sjedinjene Američke Države.

Status osumnjičenog

Osumnjičeni Klaudio Neveš Valente, portugalski državljanin, prvi put je ušao u SAD 2000. godine sa studentskom vizom, a status stalnog boravka (zelenu kartu) dobio je 2017. godine, izjavio je Oskar Perez, načelnik policije u Providensu, savezna država Rod Ajlend.

Valente je u četvrtak uveče pronađen mrtav, sa prostrelnom ranom koju je sam sebi naneo.

- Ovom gnusnom pojedincu nikada nije smelo da bude dozvoljeno da uđe u našu zemlju - poručila je Noemova na mreži "Iks".

Dugogodišnje Trampovo protivljenje lutriji

Tramp se već dugo protivi programu lutrije za raznovrsne vize. Saopštenje Kristi Noem predstavlja najnoviji primer korišćenja tragedije za unapređenje ciljeva imigracione politike.

Nakon što je u novembru jedan Avganistanac napao, ranio i ubio pripadnike Nacionalne garde, Trampova administracija uvela je oštre mere protiv imigranata iz Avganistana i drugih zemalja.

Kako funkcioniše program DV1 viza?

Program DV1 (Diversity Visa) svake godine putem lutrije omogućava dodelu do 50.000 zelenih karata osobama iz zemalja čiji su građani slabo zastupljeni u SAD, a mnoge od njih su iz Afrike.

Za lutriju za 2025. godinu prijavilo se skoro 20 miliona ljudi, dok je više od 131.000 kandidata izabrano, uključujući i supružnike dobitnika.

Nakon dobitka, kandidati moraju da prođu detaljne bezbednosne provere kako bi im bio odobren ulazak u SAD. Državljani Portugala dobili su svega 38 mesta.

Proces nakon dobitka na lutriji