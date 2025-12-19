Porodica je sve vreme uz njega

Gefen Biton (30) postao je poznat kao "čovek u crvenoj majici" nakon što se pojavio na snimcima tokom napada kod pešačkog mosta u Sidneju, gde je potrčao da pomogneAhmedu al Ahmedu dok je ovaj pokušavao da razoruža napadača Sadžida Akrama.

Biton, izraelski državljanin koji u Australiji radi oko tri godine kao tehničar za garažna vrata, prisustvovao je manifestaciji "Hanuka na moru", rekao je njegov prijatelj Tom Koen za 7News.

Biton se radovao ceremonijalnom paljenju sveća na menori kada je pucnjava započela.

Poziv koji je sve promenio

Dok su se čuli pucnji, jedan od Bitonovih prijatelja je ustao i pobegao, ali je nekoliko sekundi kasnije shvatio da 30-godišnjak nije s njim. Ubrzo potom, Bitonova sestra u Izraelu primila je telefonski poziv od njega - rekao joj je da je ranjen.

Ona je odmah obavestila njegove prijatelje u Sidneju, koji su očajnički počeli da ga traže. Na kraju su ga pronašli u bolnici Sent Vinsent, gde je u početku bio zaveden kao neidentifikovani pacijent.

Teško stanje i višestruke operacije

Biton je i dalje na intenzivnoj nezi, nakon više operacija. U danima koji su usledili, prijatelji su ga prepoznali na snimcima kako pokušava da pomogne u razoružavanju napadača, ali je pogođen od strane Navida Akrama.

- Većina nas Izraelaca je služila vojsku i mislim da je to jedan od razloga zašto je pokušao da oduzme oružje tokom ovog terorističkog napada - rekao je Koen.

Prijatelji veruju da Bitonova odluka da se vrati ka mostu objašnjava i zašto su mu telefon i ključevi kasnije pronađeni bliže napadaču nego mestu gde je sedeo samo nekoliko trenutaka ranije.

"Odluka koju malo ko može da zamisli"

Još jedna prijateljica, Kejli Bar, rekla je da je Bitonova odluka nešto što "većina nas ne bi mogla ni da zamisli".

- Gefen je već pobegao, bio je na bezbednom, ali kada je video teroristu, potrčao je pravo u liniju vatre da pomogne. Doneo je odluku da ugrozi sopstveni život kako bi spasao živote drugih - napisala je Bar na GoFundMe stranici pokrenutoj za podršku Bitonu.

- Dok je Ahmed al Ahmed herojski skočio na teroristu, Gefen je dotrčao zajedno s njim da se suprotstavi napadaču. Tamo je pogođen, pao na zemlju i ponovo pogođen. Sada je na intenzivnoj nezi. Gefen je svojim nesebičnim postupcima rizikovao sopstveni život. Potrčao je pravo u opasnost, kao što to čine samo heroji, vođen vrednostima kojima je vaspitavan i sa kojim je odrastao - napisala je prijateljica.

Porodica je sve vreme uz njega

Bitonov otac doputovao je iz inostranstva u Sidnej kako bi bio uz sina, dok prijatelji i porodica ostaju u bolnici.

- Pet dana nakon napada, Biton je i dalje na intenzivnoj nezi, bez svesti, i prošao je kroz pet operacija - rekao je Koen.

Pogođen je u donji deo stomaka, blizu kuka, pri čemu mu je razbijena karlična kost. Koštani fragmenti izazvali su teške unutrašnje povrede, a lekari su morali da izvedu tri do četiri operacije kako bi zaustavili unutrašnje krvarenje.

Koen je naveo da nije jasno da li će Biton povratiti punu funkciju noge i da li ga čeka dug oporavak.

"Najduhovitiji čovek kog poznajem"

- On je verovatno najduhovitiji čovek ikada kojeg poznajem. Voli ljude i uvek pretvara reči u dela. On je zaista dobra duša i nije ovo zaslužio. Niko to nije zaslužio, ali on je bukvalno bio dobar prema svima - rekao je Koen, opisujući Bitona kao "izuzetno hrabrog i jedinstvenog".

Heroji među civilima

Biton i Al Ahmed su među više civila koji su pokušali da intervenišu dok se napad odvijao. I drugi su se izložili opasnosti kako bi zaštitili ljude oko sebe.