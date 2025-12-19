PUTIN KOMENTARISAO SNIMAK ZELENSKOG KOD KUPJANSKA: "Pa što stojiš na pragu? Uđi u kuću", nazvao ga "umetnikom" (FOTO/VIDEO)
Ruski predsednik Vladimir Putin sumira rezultate 2025. godine danas u programu "Direktna linija" koji se uživo emituje iz Moskve.
Prva takva emisija je organizovana 2001, a od 2023. je spojena sa novogodišnjom konferencijom za štampu šefa Kremlja pod nazivom "Rezultati godine".
O ekonomskom stanju u zemlji i inflaciji
Putin je istakao da je u poslednje tri godine ukupni rast BDP-a Rusije iznosio 9,7 odsto, dok je u evrozoni bio 3,2 odsto. On je dodao da odgovorne strukture uspešno rade na smanjenju inflacije i rešavanju drugih makroekonomskih pitanja. On je precizirao da će inflacija krajem godine biti manja od sedam procenata.
On je naveo da deficit federalnog budžeta naredne godine ne bi trebalo da premaši 1,6 odsto. Državni dug Rusije ostaje jedan od najnižih među razvijenim ekonomijama.
Prošle godine stopa nezaposlenosti bila je na minimalnom nivou od 2,5 odsto, dok je ove godine još niža - 2,2 odsto, naglasio je Putin.
Međunarodne rezerve Centralne banke rastu i trenutno iznose 741,5 milijardi dolara. Takođe, Rusija uspeva da održi trend rasta realnih plata, nakon odbitka inflacije, realna plata ove godine porašće za 4,5 odsto - istakao je Putin.
Putin komentarisao snimak Zelenskog kod Kupjanska
Kako kaže, ne obraća pažnju na takve stvari, nazivajući Zelenskog "umetnikom". Takođe je napomenuo da se to mesto nalazi na oko kilometar od Kupjanska.
- Pa što stojiš na pragu? Uđi u kuću - rekao je Putin.
Putin je izjavio da protivnik nije postigao uspeh i da nije uspeo da povrati Pokrovsk. Kako je rekao, ukrajinske trupe su pretrpele teške gubitke u strateškim rezervama.
On je dodao da je to veoma značajan element koji bi trebalo da podstakne Kijev da reši sva sporna pitanja i okonča konflikt mirnim putem.
Putin o osvajanju ukrajinskih strateških uporišta
- Oružane snage Rusije takođe vode operacije u cilju zauzimanja Kupjanska-Uzlovog, gde se nalazi oko 15 bataljona Oružanih snaga Ukrajine. Oni su okruženi i takođe nisu dobili naredbu za povlačenje - istakao je Putin.
Grupa "Vostok" napreduje velikom brzinom kroz Zaporošku oblast, oslobađajući jedan naseljeni punkt za drugim. Ruske trupe ušle su u Huljajpolje, gde kontrolišu pola grada.
Na Sumsko-harkovskom pravcu zauzet je Volčansk, dok je u Harkovskoj oblasti Kupjansk prešao pod kontrolu ruskih snaga, rekao je Putin.
- Što se tiče Severska, prema izveštajima Ministarstva odbrane, grad je pouzdano pod ruskom kontrolom, a neke brigade već su prešle i dalje od samog grada - naveo je Putin.
- Bukvalno juče, nakon sastanka Ministarstva odbrane, nagrađivani su vojnici koji su učestvovali u oslobađanju Severska - rekao je Putin.
Pitanja o situaciji na frontu
- Odmah nakon što su naše trupe isterale protivnika sa kurske teritorije, strateška inicijativa u potpunosti je prešla u ruke ruskih vojnika. Oni napreduju duž cele linije bojišta. Protivnik se povlači - započeo je svoje izlaganje Putin.
Putin je naveo da ukrajinske vlasti nisu želele da povuku svoje trupe, kasnije nisu poštovale Istanbulske sporazume i sada odbijaju da okončaju sukob mirnim putem.
- Ipak, Moskva vidi određene signale da je Kijev spreman za dijalog - rekao je Putin.
On je podvukao da Kijev ne pokazuje spremnost na teritorijalne ustupke.
- Godine 2022, kada je situacija dostigla kritičnu tačku, a kijevski režim započeo rat u Donbasu, Rusija je naglasila da će biti primorana da prizna LNR i DNR - rekao je Putin.
- Veoma je važno bilo zauzimanje Krasnoarmejska (Pokrovsk). Odatle se otvaraju mogućnosti za dalje ofanzivne operacije. Istočno odatle je grad Dimitrov - ključni mostobran Ukrajinskih oružanih snaga, koji je potpuno opkoljen. Naše trupe su preuzele kontrolu nad polovinom grada. Protivnik nije dobio naredbu za povlačenje i pokušava da se probije iz grada u manjim grupama.
- Kijevske vlasti izgradile su utvrđene položaje u Donbasu, u regionu Sljanska i Konstantinovke. Nedavno je prijavljeno o zauzimanju Severska, što otvara mogućnost za napredovanje ka pomenutom utvrđenom području. Crveni Liman je već polovinu pod kontrolom ruskih vojnika. Napredovanje će se nastaviti prema Sljansku - rekao je Putin.
Počinje Putinova "Direktna linija"
Vladimir Putin izlazi na scenu, cela sala aplaudira
Pripreme za početak Putinove "Direktne linije"
Trajanje programa oko četiri sata
Putinove konferencije ovog tipa u proseku traju oko četiri sata.
Najkraća je bila prva "Direktna linija" koja je trajala "samo" dva sata i 20 minuta, dok je rekord od četiri sata i 47 minuta postavljen u aprilu 2013. godine.
Četbot obrađuje pitanja, prisutno oko 600 novinara
Ruski mediji navode da je prikupljanje pitanja za program počelo 4. decembra u 15 časova po moskovskom vremenu i nastaviće se do završetka programa.
U obradi pitanja drugu godinu zaredom pomaže "Giga čet", alat veštačke inteligencije.
Iz Kremlja je navedeno da su ove godine su dodatno usavršili obradu, pa će tako obraditi sva pitanja koja dobiju koliko god da ih bude.
Najavljeno je prisustvo oko 600 novinara.
Stiglo više od dva miliona pitanja
Ruski mediji navode da je za Putinovu već stiglo više od dva miliona pitanja.
Iz Kremlja je poručeno da će priliku da postave pitanje predsedniku Rusije imacti i "novinari iz neprijateljskih zemalja".
- Naravno, oni (novinari) će biti tamo, biće iz prijateljskih zemalja i oni koji nastavljaju da rade ovde iz neprijateljskih zemalja. Ne bih rekao da ovde ima mnogo njih koji rade, ali svejedno postoje oni koji dosledno nastavljaju svoje aktivnosti i oni će učestvovati u programu, imaće priliku da postavljaju pitanja, baš kao i svi ostali - kazao je Putinov portarol Dmitrij Peskov.
Peskov: Rusija želi da ceo svet čuje Putina, početak u 10h
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Moskva zainteresovana da ceo svet čuje šta ruski predsednik Vladimir Putin govori.
- Velika pres konferencija i 'direktna linija' biće održane 19. decembra. Početak programa je u 10 sati po srednjeevropskom vremenu - najavio je ranije Kremlj.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Moskva zainteresovana da ceo svet čuje šta ruski predsednik Vladimir Putin govori. Sputnjik će prenositi događaj uživo sa simultanim prevodom na srpski jezik.
"Velika pres konferencija i 'direktna linija' biće održane 19. decembra. Početak programa je u 10 sati po srednjeevropskom vremenu", najavio je ranije Kremlj.
Za ovaj događaj uvek vlada ogromno interesovanje i građana i medija. Do sada je već stiglo preko dva miliona pitanja.
Priliku da postave pitanje imaće i novinari iz neprijateljskih zemalja.