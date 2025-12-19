Evo šta je u pitanju

Evo šta je u pitanju

Slušaj vest

Za Albancem, Redžinom Abazajem, poznatijim i kao Đino, poternicu je raspisala nemačka policija.

On je osumnjičen da je napao i teško povredio desničare u Budimpešti u februaru 2023. godine, zajedno sa drugim levičarskim ekstremistima iz "Čekić bande", uključujući nebinarnu osobu Maju T. i Linu E.

Albanski državljanin je već jednom uhapšen u novembru, ali je pušten na slobodu u proleće 2025. godine.

Redžino Abazaj Foto: Bertrand GUAY / AFP / Profimedia

U to vreme, Francuska je odbila ekstradiciju Mađarskoj.

U Nemačkoj je trenutno u Drezdenu u toku suđenje protiv šefa "Čekić bande", Johana Guntermana (32).

Lina E. je već osuđena na nekoliko godina zatvora.

Advokat Redžina Abazaja sada se plaši da će, ako njegov klijent bude prebačen u Nemačku, biti izručen Mađarskoj, kao i Maja T, koja je izručena Mađarskoj leta 2024. godine.

Ovo izručenje je potom proglašeno nezakonitim od strane Saveznog ustavnog suda.