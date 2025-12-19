Slušaj vest

U najnovijem ruskom napadu na Odesuoštećen je deo kritične infrastrukture, što je privremeno dovelo do nestanka električne energije, vode i grejanja u delovima jednog od najgušće naseljenih gradskih naselja, saopštio je 19. decembra Serhij Lisak, šef Odeske vojne administracije.

Poremećaji u snabdevanju i šteta na zgradama

Udar je izazvao prekide u pružanju osnovnih komunalnih usluga, dok su stambene zgrade pretrpele oštećenja usled udarnog talasa. Hitne službe i radnici komunalnih preduzeća odmah su upućeni na teren kako bi procenili štetu i započeli radove na sanaciji.

- Stručnjaci već rade na obnovi - izjavio je Lisak.

Jedna osoba povređena

Vlasti su potvrdile da je u napadu povređena jedna osoba. Povrede su ocenjene kao srednje teške, a povređeni je prevezen u zdravstvenu ustanovu, gde mu se pruža sva neophodna medicinska pomoć.

Rad komunalnih službi i pomoć građanima

- Na licu mesta rade sve potrebne gradske službe. U toku je procena štete na stambenim objektima, a prikupljaju se i podaci kako bi se stanovnicima pružila dodatna pomoć - naveo je Lisak.

On je takođe podsetio građane da centri uspostavljeni radi obezbeđivanja toplote, električne energije i osnovnih usluga tokom nestanka struje nastavljaju da rade neprekidno širom grada.

Potvrda regionalnih vlasti

Guverner Odeske oblasti Oleh Kiper je potvrdio da je tokom, kako je naveo, još jednog velikog ruskog napada oštećen energetski infrastrukturni objekat.

Dodao je da je eksplozija razbila prozore na petospratnoj stambenoj zgradi i ponovio da je jedna osoba povređena.

Kontinuirani udari i vanredne mere