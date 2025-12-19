Slušaj vest

Sajt Bele kuće bio je tokom noći između četvrtka i petka u prekidu na oko sat vremena, a na njemu je prikazivan lajv strim na kojem se vidi mlađi muškarac sa bradom i slušalicama koji sedi ispred mikrofona, prenosi Blumberg.

Video strim je prikazan u rubrici Lajv Njuz na sajtu Bele kuće nešto pre ponoći, a zatim se pojavljivao i nestajao na oko sat vremena.

Za sada nije jasno da li je ova epizoda rezultat hakerskog napada, ili je u pitanju slučajna objava. Video strim pripada osobi koja se predstavlja kao @realmattmoney i ima program na JuTjubu.

Muškarac na toj platformi sebe opisuje kao "pastira za individualne investitore" i "inženjera koji ima entuzijazam da obezbedi energiju za čitav svet".

Bela kuća se za sada nije oglasila povodom ovog incidenta, navodi Blumberg.

